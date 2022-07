L'idea di dare le pistole ai dipendenti di Atm

"Non ci resta che armarli". La provocazione, così la definiscono loro stessi, arriva dai consiglieri leghisti che stanno pensando di dare le pistole ai dipendenti di Atm per permettere loro di difendersi dalle aggressioni, aumentate esponenzionalmente negli ultimi periodi. A farsi portavoce dell'idea sono stati il consigliere regionale Max Bastoni e il consigliere comunale di San Donato, Nicola Fiorenza, che venerdì mattina hanno effettuato un tour alla fermata proprio di San Donato, capolinea della M3.

Proprio lì nei giorni scorsi un 35enne, agente di stazione, è stato massacrato di botte da quattro ragazzi che lo avevano sorpreso alle spalle e pestato prima di fuggire. I sindacati avevano proclamato per il giorno successivo uno sciopero di due ore per evidenziare l'emergenza sicurezza e attirare l'attenzione sulla loro situazione.

"Se questa è la sicurezza garantita dalla Lamorgese a chi lavora per Atm, non ci resta che armarli", hanno commentato in una nota Bastoni e Forenza. “Ho parlato con i colleghi dell’uomo picchiato che hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per i rischi che incorrono tutti coloro che lavorano sulle linee Atm", ha proseguito il consigliere regionale. "Parlare di corsi di autodifesa o di spray antiaggressione è limitativo anche perché si parla sempre più spesso di aggressioni in gruppo. Atm dovrebbe ampliare i turni della vigilanza e il ministero dell'Interno dovrebbe aumentare l’organico della Polmetro. Certo che il porto d’armi mi parrebbe la soluzione più rapida visti i tempi biblici che la Lamorgese impiega per le cose più banali", ha ribadito Bastoni.



Per Forenza il problema è più ampio di quello che si creda: “San Donato avrebbe bisogno di un sistema di vigilanza privata in grado di far fronte alle lacune, soprattutto nelle ore serali, dei pattugliamenti delle Forze dell’ordine, spesso sottorganico per le necessità della nostra città. Ne parleremo con il nuovo sindaco per valutare quali interventi adottare".