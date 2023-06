Discarica abusiva sequestrata a Rozzano. Controlli sulle acque del Naviglio

Sequestrata a Rozzano (hinterland sud di Milano) un'area in via Pavese 80, la strada che dal capoluogo meneghino porta a Pavia. Il terreno, che si trova nei pressi di una vecchia palazzina, veniva utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti. La polizia locale di Rozzano, dopo un'ispezione effettuata giovedì 1° giugno nelle prime ore della mattinata, ha deciso di sequestrare l'area.

Tre persone, tutte di origine straniera e residenti a Milano, sono state denunciate: rispondono di violazione della legge sull'immigrazione e di discarica abusiva. Nei guai anche il titolare dell'impresa edile che stava effettuando i lavori di scavo nell'area: è indagato per sfruttamento dell'immigrazione clandestina e sanzionato per lavoro in nero di due operai.

Ma l'operazione non si ferma qui: gli agenti di Rozzano stanno ancora indagando, soprattutto sul fronte dell'inquinamento ambientale, per verificare eventuali danni sia al sottosuolo sia al Naviglio Pavese, che scorre accanto all'area in questione.