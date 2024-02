Giovanna Pedretti, gli inquirenti analizzano il secondo telefono. Il messaggio di Biagiarelli

Proseguono le indagini sul caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata morta nelle acque del Lambro un mese fa. Gli inquirenti stanno analizzando il secondo telefono che la donna aveva con sé quel giorno nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al suicidio, il contenuto potrebbe essere utile a chiarire le motivazioni per cui la ristoratrice si sarebbe tolta la vita.

Giovanna si era trovata al centro di numerose polemiche sul web dopo aver pubblicato una recensione al suo ristorante su Facebook, un post omofobo e abilista al quale lei aveva risposto prontamente. Dopo un momento di notorietà per l’atto considerato da tutti nobile, erano spuntate le accuse di fake news. Di qui il fascicolo aperto dalla Procura di Lodi per istigazione al suicidio.

Il messaggio di Lorenzo Biagiarelli

Tra i primi a parlare di recensione falsa il compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, che proprio oggi ha rivangato la questione con un messaggio in cui ha annunciato che non ritornerà nel programma di Antonella Clerici. “Ora che la tempesta si è un po’ affievolita, mi preme ristabilire un principio di verità. Non sono qui per piangermi addosso”, dice Biagiarelli su Instagram. “Non c’era traccia della montagna di odio nei confronti di Giovanna Pedretti. Non c’erano insulti sulla sua pagina”, dice Biagiarelli dopo aver ripercorso le tappe della vicenda nel dettaglio. “In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità, ma io non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora, perché sarei l’ennesimo che usa la sua morte a vantaggio per riabilitarmi. Preferisco la stigma piuttosto che tentare la via della pietà quello che non penso”.