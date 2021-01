I "blitz" dei vigili spioni (anche a Capodanno): sindaco e 91 cittadini denunciano tre ghisa

Al lavoro sempre, anche la notte di Capodanno. Ma per fini decisamente personali. E illegali. Tre vigili del comando di Corbetta, nel Milanese, sono stati denunciati per accesso abusivo ai sistemi informatici per aver usato la banca dati comunale per cercare informazioni personali su alcuni cittadini residenti nel paese della provincia meneghina.

A renderlo noto è stato il sindaco Marco Ballarini, che ha formalizzato la denuncia contro i ghisa insieme a 91 cittadini, che sarebbero tutti stati spiati. Stando a quanto riferito dal primo cittadino, gli agenti avrebbero consultato i sistemi informatici per recuperare informazioni a loro utili per dissidi condominiali, questioni ereditarie e controverse politiche. Gli accessi sarebbero stati effettuati mentre i ghisa erano in ferie o durante i riposi: in un'occasione addirittura allo scoccare del primo giorno del nuovo anno.

Ballarini ha spiegato di aver presentato un esposto in procura e di essere risalito ai cittadini spiati senza alcuna motivazione analizzando gli accessi ai sistemi informatici. A quel punto, lui stesso ha informato le vittime, che a loro volta hanno deciso di denunciare i tre ghisa.

Non è la prima volta che la polizia locale di Corbetta finisce nella bufera. A gennaio scorso la comandante dei ghisa era stata fermata con 3 grammi di cocaina in macchina ed era stata denunciata dai carabinieri. Da lì ne era nata una lunga battaglia, legale e politica, con la dirigente della Locale che si era sempre difesa parlando di un complotto contro di lei e lo stesso sindaco Ballarini che si era sempre schierato al suo fianco.