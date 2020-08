Milano, violenza sessuale nel parco in pieno giorno: in tre si accaniscono su donna svenuta

Non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto una donna priva di sensi adagiata su una panchina del Parco delle Cave e circondata da tre uomini che la palpeggiavano nelle parti intime. Aveva la gonna sollevata ed era circondata dai tre che, come cani randagi affamati attorno alla preda, cercavano di accapparrarsi quanto riuscivano. Per questo non ci ha pensato due volte e dopo aver cercato di bloccarli personalmente, ha chiesto aiuto alla polizia.

Il terribile episodio di violenza sessuale, che senza l'intervento di quest'uomo di 49 anni sarebbe andato avanti chissà per quanto, è avvenuto in pieno giorno nei presi dell'area verde le Parco delle Cave, sul lato di via Bianca Milesi. A riferirlo è la questura di Milano che sul posto, attorno alle 18 di lunedì, ha inviato diverse volanti.

Donna violentata al Parco delle Cave da tre uomini

Stando alla ricostruzione della polizia, grazie a quanto dichiarato dal testimone e in un secondo momento dalla vittima: la donna, un'italiana di 54 anni, era arrivata nel parco con un conoscente di sei anni più vecchio. Insieme hanno bevuto sulla panchina. Alcol, tantissimo alcol, tanto che a un certo punto lei avrebbe perso i sensi.

A quel punto, secondo quanto trapelato da via Fatebenefratelli, al conoscente della donna, un italiano, si sarebbero aggiunti un cittadino ucraino di 44 anni e un moldavo di 43. I tre, non si capisce la tempistica dei loro abusi, a un certo punto avrebbero deciso di spogliare la donna svenuta e palpeggiarla nelle sue parti intime. Alla luce del giorno e davanti agli occhi dei passanti, come quelli del 49enne che ha cercato di intervenire e, nonostante fosse stato scaraventato a terra, ha telefonato le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti hanno arrestato il trio per violenza sessuale di gruppo. La 54enne è stata soccorso dal 118 e trasportata alla Clinica Mangiagalli. La sua denuncia e le parole del testimone saranno fondamentali per ricostruire con esattezza la dinamica di questa terribile violenza che ricorda molto da vicino il recente episodio avvenuto al Monte Stella poco più di un mese fa.