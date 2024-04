Fuorisalone 2024, la guida definitiva. Cosa vedere e dove, la mappa

La Design Week è finalmente arrivata in città, e terrà compagnia a turisti e cittadini fino a domenica 21 aprile.

Per l'occasione, i numerosi distretti della città danno vita a mostre, esibizioni, installazioni e contaminazioni che portano l'arte, il design e l'architettura tra le vie e le piazze di Milano, in viaggio di scoperta continua.

Ecco allora il meglio del Fuorisalone 2024, una vera e propria mappa per orientarsi, scegliere ma, soprattutto, per non perdere le ultime novità della nuova edizione.

Il design a due passi dai Navigli

Impossibile non iniziare da Tortona, che con l'arrivo del Fuoriusalone ospiterà numerose installazioni e appuntamenti per il Fuorisalone.

Tortona Design Week 2024 si pone l'obiettivo di mettere in luce la connessione tra il percorso espositivo e il contesto territoriale che da sempre ospita il circuito.

Questa realtà diventa una dinamica cornice in cui le aziende espositrici inseriscono le loro installazioni, creando un intrigante dialogo tra passato, presente e futuro, tra elementi locali e internazionali, tra tradizione e innovazione.

Come tema dell’edizione 2024, la TDW propone una sua "Walk of Design” attraverso i luoghi iconici del quartiere Tortona, dove coinvolgenti installazioni espositive si alternano tra spazi chiusi e all'aperto, lungo le sue vie e all'interno di antiche fabbriche.

Le 5 Vie tra passato e futuro

Nel cuore di Milano il Fuorisalone prende forma con la decima edizione di 5VIE Design Week, la manifestazione diffusa dedicata al design d’autore e da collezione che torna nel distretto del centro storico di Milano, nell’ambito territoriale compreso tra corso Magenta, Sant’Ambrogio, e Le Colonne di San Lorenzo.

Il titolo di quest’anno, ‘Design for Good’, vuole essere un invito a guardare al design come strumento per creare e coltivare connessioni umane profonde, nell’ottica di una sostenibilità radicata nella reciproca cura.

Curatori, artisti e designer internazionali sono stati chiamati a confrontarsi con questo tema attraverso una serie di mostre prodotte da 5VIE, che si affiancano nel percorso espositivo di diverse instalazioni.

Il design nel cuore di Brera

A pochi passi, Brera Design District presenta la quindicesima edizione della sua Design Week sostenendo il tema "Materia Natura" proposto dal Fuorisalone.

Per l'occasione, il distretto promuoverà una riflessione sulle sfide del contemporaneo, incoraggiando una cultura del progetto consapevole dando spazio pratiche capaci di generare azioni di cambiamento.

Per una settimana, Brera Design Week coinvolgerà ampiamente la design industry proponendo soluzioni che vanno dall'innovazione dei materiali al design dei servizi, dall'arte al paesaggio domestico e alla tecnologia all'abitare.

Isola Design Festival

Poco più a nord, l'ottava edizione di Isola Design Festival aprirà le sue porte al pubblico della Milano Design Week dal 15 al 21 aprile 2024.

Per l'occasione, il distretto presenterà un'evoluzione del suo format di successo approdando in location inedite, come Lampo Milano, WAO PL7, e Galleria Bonelli, mai esplorate durante la settimana del design milanese.

Per la prima volta visitabili durante la Milan Design Week, Isola si pone l'obiettivo ambizioso di trasformare questi luoghi nascosti del quartiere nei nuovi hotspot del distretto.