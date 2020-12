Arriva la neve a Milano: il Comune si organizza

Si avvicinano le giornate in cui i meteorologi prevedono neve a Milano: tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre si parla di circa 10 centimetri di accumulo sul capoluogo lombardo, favorite dal clima "artico" che dovrebbe anticipare le nevicate tra Natale e Santo Stefano. I primi fiocchi di neve sono attesi tra il primo pomeriggio e la sera di domenica sulle Alpi occidentali, con una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia.

La neve dovrebbe poi abbassarsi di quota nella serata di domenica e arrivare in Piianura Padana. La precipitazione nevosa dovrebbe poi proseguire raggiungendo anche il Nord-Est e la Toscana, nella giornata di lunedì.

Giovedì 24 dicembre si è tenuto a Milano il "tavolo neve", convocato dal Comune (presente la vice sindaco Anna Scavuzzo) con le direzioni comunali interessate, la protezione civile e le partecipate comunali: Atm, Amsa, MM e A2A. Il tavolo si riunirà ancora nei prossimi giorni. "È stato condiviso - si legge in una nota di Palazzo Marino - il piano di azioni che verranno messe in campo tempestivamente nelle ore precedenti alla perturbazione e che interessano tutto il territorio cittadino, con l'obiettivo di non creare disagi per l'accumulo di neve".

"In particolare, è stato già diramato agli amministratori di condominio l'avviso, in caso di calo delle temperature, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti", conclude la nota.