Elezioni regionali, i consiglieri 'nordisti' usciti dalla Lega con Moratti

Addio alla Lega di Salvini e benvenuta, sembrerebbe, Letizia Moratti. I quattro consiglieri espulsi dal Carroccio e membri del nuovissimo Comitato Nord dovrebbero sostenere con il loro simbolo la candidatura alla presidenza della Lombardia dell'ex sindaca.

Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti e Max Bastoni, questi i nomi dei consiglieri usciti dalla Lega per fondare il gruppo 'nordista, al momento non compaiono come candidati nella lista di Letizia Moratti. Il loro sostegno all'ex ministro dell'Istruzione potrebbe però comunque arrivare dalla loro lista. Nel caso questa opzione dovesse verificarsi, la scissione con la Lega di Salvini diventerebbe ancora più profonda.

È di giovedì invece la notizia che a sostenere la candidatura di Attilio Fontana sarà il partito repubblicano. "Con il Pri abbiamo una condivisione profonda sui valori che hanno fatto grande la Lombardia", ha commentato il presidente uscente della Lombardia. Oggi, 6 gennaio, i tre candidati alla presidenza della Regione, Pierfrancesco Majorino, Letizia Moratti e Fontana, saranno tutti presenti al tradizionale pranzo dell'Epifania per i senzatetto, organizzato da City Angels all'interno del lussuoso hotel Principe di Savoia. Martedì 10 gennaio, invece, tutti e tre parleranno separatamente al Palazzo delle Stelline.