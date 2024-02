Secondo Majorino il figlio di La Russa (Geronimo) si candiderà a sindaco di Milano

Mancano ancora più di due anni alle elezioni comunali di Milano, ma secondo Pierfrancesco Majorino (Pd) sarà Geronimo La Russa il prossimo candidato del centrodestra.

“Un conoscente della destra milanese, di quelli che sanno sempre tutto di tutti, mi spiegava che il candidato loro lo hanno (dico il candidato a Sindaco) e che si chiama Geronimo La Russa (piazzato a sorpresa nel cda del Piccolo Teatro, ricordate?) - ha scritto su Facebook Majorino -. Così, per dire. Oggi, guarda un po' quando si dice il caso, paginate su Panorama -diretto da Belpietro- contro Sala e la sua Giunta. Tra qualche mese credo che con serietà varrà la pena aprire una bella riflessione sul futuro della nostra difficile e straordinaria metropoli”.

Chi è Geronimo La Russa Geronimo La Russa, all'anagrafe Antonino Geronimo Giovanni Maria La Russa, è nato il 2 aprile del 1980 ed è un avvocato. Attualmente è responsabile del dipartimento di diritto societario dello Studio Legale La Russa a Milano. Non solo, è presidente dell'Automobile Club di Milano e presidente del Consiglio di amministrazione di ACI Infomobility Spa. Inoltre siede nel Cda del Piccolo.

"Senza supponenza (della serie: in città abbiamo vinto nel 2011, nel 2016, nel 2021, alle ultime regionali.. quindi chi siete voi?! È tutto facile e scontato!) e semmai con grande voglia di fare, di progettare, d'immaginare - ha proseguito -. Con spirito partecipato e sanamente 'creativo'. Perché, lo dico col massimo rispetto personale, parlo davvero solo di politica, Milano non merita Geronimo: dunque dovremo parlarne per tempo”.

La risposta del centrodestra non è tardata ad arrivare: “Il Consigliere regionale Majorino ci ha tenuto a renderci partecipi di una chiacchiera che ha sentito in qualche circolo di comari milanesi, o forse dal parrucchiere mentre sfogliava Panorama, secondo la quale il prossimo candidato sindaco del centrodestra a Milano sarà l'avvocato Geronimo La Russa - ha scritto in una nota Marco Bestetti, consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia -. Lo ringraziamo della premurosa informazione e, gia' che e' in vena di gossip, attendiamo con ansia ci dia qualche scoop, sentito da qualche altro conoscente, anche sulla presunta crisi matrimoniale tra Fedez e la Ferragni”.