Città 30, secondo Sala una parte di Milano deve andare a 30 all'ora

Un pezzo di Milano deve andare a 30 all’ora, ma per il momento non è ancora chiaro quale parte della metropoli debba rispettare tale limite. “Stiamo studiando per trovare le formule giuste”, ha risposto il sindaco Sala a chi gli chiedeva se fosse parzialmente d'accordo con la direttiva proposta da Salvini sulla "città 30", dopo le polemiche sul caso di Bologna, in cui il limite è stato esteso di recente a gran parte della città.

Sala, comunque, ha sottolineato che “il modello che sta applicando Bologna è impossibile per noi. Stiamo trovando il modo giusto, per farlo bisogna cercare di capire dove sta andando il Governo e come si muove la Procura”. “Riteniamo che promuovere la ciclabilità sia cosa giusta ma in questo momento per me non è piacevole sapere che ho un assessore e un dirigente apicale indagati per la segnaletica, per la pista ciclabile e quello che è successo", ha poi proseguito facendo riferimento all'inchiesta in corso sull'incidente stradale in cui ha perso la vita una donna il 20 aprile scorso e per il quale è indagato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli.

Il sindaco non ha risparmiato una stoccata a Matteo Salvini: “Quello che dice è buffo perchè da un lato si ragiona sul tema dell’autonomia differenziata, di dare più autonomia ai territori, ma viene da pensare che è così solo quando ti va bene”.