Lavori sulla metropolitana M4, Sala: "Tutta la linea sarà pronta entro settembre"

Il sindaco di Milano Beppe Sala oggi in visita al capolinea ovest della nuova metropolitana M4, San Cristoforo. “Innanzitutto una conferma - scrive il primo cittadino sui social -: stiamo correndo per aprire tutta la linea entro settembre 2024”. La nuova linea permetterà di raggiungere, da San Cristoforo, Linate in soli 30 minuti con 21 fermate.

“Impressionante tutto ciò che ruota intorno al capolinea di San Cristoforo”, scrive Sala. La costruzione avviene su un’area di 17 ettari, terreni in parte già di proprietà del comune e in parte sequestrati alla mafia. Presente anche un deposito notturno per ospitare 42 treni in servizio e un’officina per la manutenzione dei mezzi.

“Il tutto è inserito nel parco di San Cristoforo (ex scalo ferroviario) - spiega il sindaco -. Ci sarà anche una passerella ciclopedonale che collegherà piazza Tirana con il Ronchetto”, il che permetterà ai residenti di Lorenteggio di raggiungere più facilmente i Navigli. Nei lavori è prevista anche una centrale elettrica nuova che servirà tanto la stazione quanto il quartiere.