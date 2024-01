A Milano arrivano 150 militari in più e 6,6 milioni in 3 anni per la sicurezza

Più di due milioni all'anno per tre anni, alla città di Milano, da spendere in accoglienza e sicurezza. E 150 militari in più in città. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, giovedì mattina, a margine del Forum del Welfare, riassumendo l'incontro di mercoledì a Roma col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i sindaci di Roma, Milano e Napoli.

I soldi dunque: 2,2 milioni all'anno per tre anni. Non si sa ancora di preciso se vi saranno vincoli di spesa e quali. Sala, giovedì mattina, ha riferito di avere chiesto che "si possano spendere con una certa libertà" e ha portato l'esempio di un eventuale vincolo sulla forza lavoro con contratti temporanei: "Abbiamo bisogno - ha spiegato il sindaco di Milano - di contratti a tempo indeterminato". Nel 2023 a Milano sono stati assunti 230 nuovi agenti di polizia locale, e il piano di reclutamento sta proseguendo, con l'obiettivo di aumentare la presenza di vigili nelle ore serali e notturne.

Per quanto riguarda i militari, Sala ha apprezzato l'impegno del governo: "Possono essere utili, con tutti i limiti che sappiamo". L'incontro romano era nato soprattutto per lavorare sulle zone delle grandi stazioni ferroviarie, quindi la Stazione Centrale nel caso di Milano, ma Sala ha chiesto al ministro di allargare il raggio d'azione perché "le zone da presidiare sono tante".