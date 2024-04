Le 5 migliori gite non lontano da Milano per un magico weekend al sole

Quello che ci aspetta è un weekend di aprile con il meteo che promette giornate quasi estive. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questa calda primavera. Qualche meta per trascorrere all'aperto il primo fine settimana di aprile.

1 . Lago di Mezzola

Il lago di Mezzola (in lombardo Lagh de Mezzoeula) si trova a nord del lago di Como, dal quale è separato dall'ultimo corso del fiume Mera che scorre nel lembo occidentale del Pian di Spagna, ultimo pianoro della Valtellina formatosi dai sedimenti deltizi dell'Adda e del Mera stesso. Circa il 20% delle acque del lago di Como proviene da questo lago. La portata in entrata della Mera è di circa 20 metri cubi al secondo, in uscita di circa 24, grazie al contributo degli altri affluenti che, pur avendo un corso relativamente breve, portano al lago un discreto volume d'acqua. Continua

Una sorta di "Lake Como Best Of" per questa nuova stagione in partenza sotto i migliori auspici. Una guida per lasciare alle spalle l'inverno e affacciarsi alla primavera con il meglio del Lario a portata di mano. Una collezione di gite non lontano da Milano tra i borghi, le ville, i panorami mozzafiato del magico Lario e della sue splendide valli e montagne. Senza dimenticare le meraviglie del Ceresio. Continua

3 . Borgo di Vigoleno

Il Borgo di Vigoleno, a poco più di un'ora d'auto da Milano, si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda, spicca la mole del mastio (con quattro piani di visita). Dalla piazza principale, dove si trova la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda metà del XII secolo. Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Collocata sul crinale di un rilievo di non elevata altezza gode di un ampio panorama sulle vallate e colline circostanti. Continua

Il castello dell'Innominato, storicamente noto come rocca di Vercurago, è una fortificazione risalente al XIII secolo posizionata su un'altura al confine tra i comuni di Lecco e Vercurago, da dove si gode una bella vista sul fiume Adda, sul lago di Olginate, naturalmente su quello di Como. Secondo la tradizione popolare lo scrittore Alessandro Manzoni, nel suo romanzo I promessi sposi, si ispirò a questa rocca per ambientare la residenza dell'Innominato. Il castello sorge sul Tremasasso, un'altura di roccia calcarea alle pendici del monte Magnodeno abitata sin dalla prima età del ferro dalla cultura di Golasecca. Continua

5 . Villaggio Operaio

Quando finalmente si è capito che anche l’archeologica industriale avrebbe potuto meritare una seconda vita, finalmente è stata risparmiata dagli inesorabili colpi degli escavatori, dalle braccia armate delle speculazioni edilizie. Esempi ce ne sono anche in città, vecchie riserie dei Navigli, guarda caso in via D'Adda, trasformate in luminosi atelier, vecchie fabbriche con una seconda nobile vita. Il caso di Crespi d’Adda, a Capriate San Gervasio, a pochi chilometri da Milano, fa storia a sé, essendo molto di più di un solo insigne esempio della storia dell'architettura dell'industria, dell'archeologia della fabbrica intesa, anche, come, appunto, villaggio operaio. Continua

Cinquanta chilometri di ciclabile sull'Adda da Cassano a Lecco lungo i luoghi che ispirarono Leonardo da Vinci per i suoi quadri e i progetti idraulici. Una lunga pista ciclabile molto variegata per gli ambienti e le curiosità del tracciato dove nella parte iniziale percorre l'ecomuseo Adda di Leonardo (di cui a breve parleremo in un altro articolo, sotto una breve anticipazione), i luoghi dove Leonardo da Vinci progettò e realizzò diversi esperimenti idraulici con il fiume. La pista ciclopedonale si snoda a fianco del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Lecco principalmente su ampie strade bianche. Durante il percorso si possono incontrare opere monumentali e prodigi dell’umanità come le dighe idroelettriche Edison ed Enel, Crespi d’Adda, le chiuse progettate da Leonardo e il suo traghetto, opera idromeccanica rivoluzionaria per l’epoca. Continua

Tra le tante attrazioni che offre Milano, sono molte le mostre in corso che vale assolutamente la pena di visitare in questi giorni. Alcune sono appena iniziate, altre sono agli sgoccioli. In questo articolo segnaliamo le quattro più importanti scelte per voi.. Continua