Con dicembre si aprono le danze: tutti pronti per il Natale

Dicembre è arrivato e con esso inizia ufficialmente il periodo natalizio, durante il quale le città e i paesi sembrano animarsi. Strade e negozi si preparano ad accogliere la magia del periodo più suggestivo dell’anno; per l’occasione si vestono a festa, arricchendosi di luci e addobbi in grado di rallegrare e illuminare ogni angolo e creando un’atmosfera calda e avvolgente. Mercatini, presepi e alberi di Natale compaiono come per magia, suscitando gioia e stupore sia nei grandi che nei più piccoli.



Durante questo periodo ogni gesto, ogni azione, assume una connotazione speciale e questo vale anche per lo shopping. Il dolce impegno di pensare ai regali di Natale, insieme alla decorazione della propria casa, diventano parte delle tradizioni che contribuiscono a rendere la festa un momento indimenticabile.



Il luogo perfetto per trovare tutto quello che serve è Franciacorta Village, pronto per accogliere i visitatori che si dedicheranno allo shopping natalizio. Il Franciacorta Village ha in serbo una serie di proposte particolarmente indicate per questo periodo magico.

Novità dedicate allo shopping delle Feste

Tra le novità disponibili ve ne sono di imperdibili, perfette per il periodo natalizio.



Per fare (o farsi) un regalo all’insegna della bellezza, ad esempio, ci si può rivolgere alla nuovissima profumeria Pinalli, fornita con i più celebri marchi di cosmetica, make-up e profumeria e dotata di un esclusivo corner dedicato ai prodotti Veralab.

Anche quest’anno, The Christmas Store stupirà con i suoi prodotti creativi, ideali per addobbare la propria casa in maniera originale e raffinata. Tra le proposte più peculiari c’è l’inedito albero di Natale al cui interno si nascondono dei folletti. L’offerta è, comunque, molto varia: decorazioni natalizie da personalizzare con i nomi dei propri cari, cornici, carillon, boule de neige e palle di Natale non aspettano altro che trovare il loro posto presso le abitazioni dei visitatori.

Nell’ambito dell’home decor, merita una menzione Montù; nato come azienda di falegnameria specializzata nella progettazione e realizzazione di arredamenti su misura, presso il nuovo negozio presente offre un’ampia selezione di oggetti di design, complementi d’arredo ed articoli da regalo, naturalmente anche a tema natalizio.

È stato dedicato un occhio di riguardo agli appassionati di sport, grazie allo store recentemente aperto da Arena, che vanta grande esperienza specialmente nell’ambito degli sport acquatici. Un’opportunità per tutti i nuotatori, grandi e piccoli, di esprimere al meglio sé stessi e le proprie potenzialità.

Parlando di calzature da donna, invece, c’è una buona notizia per coloro che apprezzano i modelli originali declinati in tonalità di tendenza: è stato, infatti, installato il pop up store di Vittoria Vicente. Le scarpe proposte sono Made in Italy, caratterizzate da dettagli unici e dalla cura per la materia prima. Artigianalità e una produzione attenta alla sostenibilità sono tra i fattori che contribuiscono a realizzare calzature di elevata qualità e dallo stile inconfondibile.

Per chi ama dedicarsi un meritato momento di relax, invece, non può mancare una visita presso la boutique di QC Terme spas and resorts, dove è possibile acquistare pacchetti di visita e trattamenti nelle spa, validi sia nei centri termali che negli hotel di charme appartenenti al gruppo; tra questi si annoverano Bormio, Pré Saint Didier, San Pellegrino, Milano e Desenzano del Garda.

Ovviamente, non poteva mancare una sezione dedicata al buon cibo e, in particolare, al grande protagonista delle tavole festive: il panettone. Nella piazza centrale del Franciacorta Village sorge Mainardi Temporary Store, dove lo chef atomico propone 5 versioni gourmet del proprio panettone artigianale, preparato con ingredienti di elevata qualità. Sempre in termini di eccellenza, da segnalare la collaborazione con due brand bresciani del settore alimentare: i celebri salumi Aliprandi e le birre artigianali di Riversa.

Inoltre, sempre in ambito di cucina, questa volta casalinga, da sottolineare il cambiamento di Home & Cook che, dopo l’elegante ristrutturazione del proprio negozio, ha modificato la propria denominazione in Rowenta Lagostina.

Sono tante le novità per arrivare pronti al Natale, ma le sorprese non finiscono qui.

Eventi per un Natale ancora più magico

Per rendere ancora più piacevoli e speciali gli acquisti, Franciacorta Village ha organizzato una serie di eventi da non perdere.

Il primo appuntamento sarà giovedì 8 dicembre, alle ore 16.30, quando avrà luogo lo spettacolo Christmas Moon Show, un affascinante connubio tra musica e danza.

Le suggestive coreografie del corpo di ballo e la danza aerea dell’étoile del gruppo saranno accompagnate da un quartetto d’archi, che si esibirà dal vivo.

Il 16 e 17 dicembre ci sarà l’occasione di personalizzare i propri regali, rendendoli davvero unici. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, ritorna Custom Christmas, che offre la possibilità di affidare i propri acquisti ad artigiani-artisti che, grazie alle loro abilità e creatività, saranno in grado di trasformare i doni in qualcosa di unico.

Una doppia opportunità, che consente sia di sorprendere i destinatari dei regali che di scoprire le capacità di giovani artisti emergenti.

Sono previsti anche laboratori creativi rivolti ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Presso la Christmas Lounge, infatti, le animatrici si dedicheranno ai piccoli artisti, assistendoli nella realizzazione di un allegro lavoretto a tema natalizio. In questo modo, mentre i genitori si dedicano agli acquisti, i bimbi potranno divertirsi. Date e orari verranno aggiornate sul sito.



Franciacorta Village è il luogo magico e l’occasione per vivere l’attesa del Natale in maniera speciale.