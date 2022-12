Pablo: sulla sicurezza non si scherza, ma ci si può ridere su

Pablo è uno dei vincitori dell’edizione di quest’anno di Amazon Stars, la campagna Amazon nata con l’obiettivo di raccontare le storie dei dipendenti che si sono particolarmente distinti per aiutare gli altri, sia al lavoro che nella loro comunità.

39 anni, nato in Colombia e in Italia da 6 anni, presso il deposito di Mezzate (MI) si occupa dello smistamento dei pacchi. Per sensibilizzare i colleghi sulle questioni relative alla sicurezza sul lavoro ha deciso di realizzare simpatici video per la piattaforma Tik Tok tramite cui formare i colleghi in modo informale e divertente.

Pablo, come mai hai scelto di trasferirti proprio in Italia e quali sono state le tue prime impressioni una volta arrivato qui?

Quando vivevo in Colombia lavoravo per una multinazionale. Nel mio paese la settimana lavorativa è di 48 ore e le ferie sono più rare. Dopo anni in quella situazione mi sono accorto che non mi rimaneva abbastanza tempo per le mie passioni e per le relazioni umane, e ho provato il desiderio di cambiare. Ho due sorelle che vivevano già da tempo in Italia e ho deciso di raggiungerle per darmi un’altra possibilità; entrare in contatto con una cultura nuova e imparare una nuova lingua sono stati ulteriori stimoli in questa direzione. Arrivato qui è stato facile imparare ad amare l’Italia: la bellezza, la cultura e il cibo mi hanno subito conquistato.

La tua passione principale è l’arte. Come è nata e quali sono i tuoi artisti preferiti?

La mia prima occupazione qui in Italia è stata in una piccola azienda di logistica nel settore dell’arte contemporanea: grazie a questo mi sono avvicinato alle prime opere. Inoltre, grazie a quel lavoro, ho viaggiato molto nella penisola, il che mi ha dato la possibilità di ammirare città come Roma o Firenze, che sono ricche d'arte. Un punto di svolta l’ho avuto avvicinandomi ad un autore in particolare: Lucio Fontana. I suoi “tagli” mi hanno convinto che per apprezzare davvero l’arte contemporanea bisogna capirla, e per capirla bisogna studiarla. Sono affascinato dalle idee degli artisti concettuali e dal percorso che portano queste idee a diventare opere.

Lavori in Amazon da due anni. Ti va di raccontarci la tua esperienza a riguardo?

Ho iniziato presso il deposito di smistamento di Rogoredo e sono subito stato colpito dall’ambiente amichevole e multiculturale: i colleghi venivano da ogni parte del mondo e, in un clima di supporto, condivisione e disponibilità, nei momenti liberi imparavamo a conoscere le diverse culture che confluivano qui attraverso i piatti tipici dei nostri paesi. Nel 2019 sono passato al magazzino di Mezzate e, con l’arrivo del Covid, sono iniziate tutte le procedure di contenimento sul posto di lavoro. Sono rimasto affascinato dall’attenzione che Amazon riservava a questo aspetto: la prassi di sicurezza, per essere perfezionata, cambiava quotidianamente e questo processo di cura e miglioramento continuo, per me che sono una persona curiosa, sono stati uno stimolo ad imparare il know how che ci sta dietro. Infine, in Amazon, chiunque abbia desiderio di crescere professionalmente ne ha la possibilità e viene supportato e guidato nel percorso: un’occasione che personalmente ho colto al volo.

Nel tempo libero sei un “content creator” per TikTok: i tuoi video mirano a sensibilizzare in maniera informale al tema della sicurezza sul lavoro. Come ti è venuta l’idea e come sta andando questo progetto?

Far ridere è un modo impattante per far arrivare un messaggio. Amazon e le sue procedure sono in continuo cambiamento e le nuove informazioni sono veicolate principalmente in forma scritta. Mi sono subito accorto che non tutti avevano voglia di leggerle e ho iniziato allora a cercare un modo perché la comunicazione arrivasse a chi di dovere. I video, brevi filmati sulle piattaforme social, mi sono subito sembrati il media più adatto a questo scopo. Ho iniziato a studiare la materia e i primi risultati mi hanno incoraggiato a continuare. Ho cominciato a coinvolgere nella realizzazione anche i colleghi che si sono subito appassionati.

In merito alla campagna Amazon Stars che emozioni hai provato quando hai saputo di essere tra i vincitori?

Quando mi hanno comunicato la notizia l’emozione è stata talmente forte che per circa 5 minuti è stato come se si fermasse il tempo, ero sospeso tra incredulità e sorpresa. Quando ho finalmente realizzato la felicità è stata enorme: la mia candidatura è stata presentata dai miei colleghi, ed essere oggetto di un gesto così bello e così altruista mi ha commosso. Alla premiazione, in mezzo ai miei colleghi che festeggiavano, mi sono sentito come in una scena da film.

Secondo te perché sei stato scelto tra i vincitori?

Mi piace aiutare gli altri e credo che la gente che mi circonda questo lo capisca subito. Inoltre, il coaching sulla formazione, soprattutto in campo sicurezza, è una delle cose più importanti in azienda, ma anche tra le più difficili. Credo che il successo della mia iniziativa mi abbia portato ad essere tra i vincitori.

Qual è stato il premio che hai ricevuto?

Ho ricevuto un buono per un corso di formazione come content creator, una ring light per migliorare l’illuminazione dei miei video, un buono Amazon e infine il regalo di cui vado più fiero: una pettorina blu da utilizzare in magazzino che certifica che sono una Amazon Star!



Progetti per il futuro?

Voglio crescere professionalmente in Amazon: vincere questo premio mi ha dimostrato di avere il supporto di colleghi e superiori, e voglio impegnarmi con tutto me stesso in questo percorso.

Siamo giunti alla fine di questa intervista, vuoi aggiungere qualcosa?

Si, vorrei rivelarvi che sono un fan di Today: apprezzo il modo in cui tramite le vostre testate comunicate le notizie in maniera semplice e diretta. Ho un grande rispetto per il vostro lavoro.