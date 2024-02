Final Eight Coppa Italia, Olimpia Milano-Reyer Venezia: come vederla in tv e in streaming

C’è un precedente in questa stagione tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che vantano tra l’altro lo stesso record e la stessa posizione in classifica in Serie A: risale alla prima parte del girone di andata, ma si giocava al Forum e le squadre erano molto diverse da quelle che sono adesso.

La Reyer non aveva ancora Heidegger e Kabengele, in quell’occasione era anche senza Spissu; l’Olimpia non aveva ancora ritrovato Shabazz Napier e Kyle Hines non era stato utilizzato. Finì con una vittoria netta dell’Olimpia ma è un precedente poco significativo.

Lo è di più magari che l’Olimpia abbia vinto le ultime sette gare giocate in Italia (sei di campionato) o 10 su 11. Ma la Reyer resta una squadra profonda, fisica e molto temibile.

Se Coach Ettore Messina ha appena raggiunto Alberto Bucci per numero di vittorie in Coppa Italia, il suo avversario di domani, Neven Spahija è uomo da 11 stagioni di EuroLeague ed esperienze NBA da assistente ad Atlanta.

Anche il duello delle panchine è del livello più alto, consono del resto ad una semifinale di Coppa Italia, la ventunesima nella storia dell’Olimpia che ha vinto questo trofeo otto volte.

Olimpia Milano-Reyer Venezia: come vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano-Reyer Venezia si gioca sabato 18 febbraio alla Inalpi Arena di Torino, palla a due alle ore 18:00,

Diretta su Dazn, DMax, Eurosport 2.

Arbitri Manuel Mazzoni, Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni