Serie A Femminile. L'Inter a valanga contro l'Hellas Verona, il match termina 5 a 0

A Sesto San Giovanni l’Inter femminile affronta l'Hellas Verona che, sino ad ora, ha raccolto un punto, preceduto solo dalla Lazio, ancora a quota zero.

Le ragazze di Guarino, però, puntano alla Champions e non possono permettersi distrazioni.

Alla prova dei fatti riescono a dar seguito alle premesse e forniscono una prova di forza, portando a casa tre punti importanti, grazie alle reti di Sønstevold, Bonetti (una doppietta), Karchouni e Ajara Njoya.

Un po’ di cronaca.

Il campo si presenta allentato a causa della pioggia che da ore cade, senza dare l’idea di una prossima minima tregua.

L’Inter parte subito forte e trova l’1 a 0 grazie ad un bellissimo goal dalla distanza di Anja Sønstevold dalla distanza, su cui Fanny Keizer non può porre rimedio.

Al 15' ancora arriva il raddoppio con Tatiana Bonetti, con un tiro al volo su assist di Marinelli.

Il Verona prova a reagire e impensierisce Durante con una bella punizione battuta da Rognoni.

Al 26' Ajara Njoya colpisce la traversa, preludio al terzo gol che arriva alla mezz’ora per merito di Ghoutia Karchouni, che con un gran tiro, ancora su assist di Marinelli, trafigge il portiere veronese.

Proprio alla fine del primo tempo Ajara Njoya porta a quattro le reti dell’Inter e decreta la fine sostanziale del match.

Nel secondo tempo, nonostante il cospicuo bottino, l’Inter insiste e trova la quinta rete con una perla di Bonetti che insacca dalla lunga distanza.

La partita prosegue con la stessa logica, vista la differenza tecnica tra le due formazioni, ma il risultato non cambierà più.

Per l’Hellas non cambia molto in classifica, visti i risultati delle squadre a lei vicine, mentre per l’Inter la mente vola verso il derby del 4 dicembre.

TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 5-0

Marcatrici: 6' Sønstevold, 15' e 55' Bonetti, 29' Karchouni, 45' Ajara Njoya

INTER: Durante; Sønstevold (75' Brustia), Kathellen, Alborghetti (60' Vergani), Landström; Simonetti (60' Santi), Csiszàr, Karchouni (75' Regazzoli); Bonetti, Marinelli; Njoya Ajara (46' Polli).

A disposizione: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 6 Santi, 9 Polli, 13 Merlo, 18 Pandini.

Allenatrice: Rita Guarino

HELLAS VERONA: Keizer, Ledri (52' Oliva), Nilsson, Jelencic (52' De Sanctis), Pasini, Cedeño (15' Rognoni), Catelli, Ambrosi, Mancuso, Lotti, Horvat.

A disposizione: Gritti, Errico, Sardu, Rizzioli, Quazzico

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (sez. Trieste)

Ammonite: 30' Lotti, 59' Simonetti, 93' Santi