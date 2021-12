Serie C Girone A. La Pro Sesto dimostra carattere ma non va oltre il pari contro il Legnago Salus

Serie C

Serie C Girone A

Legnago Salus e Pro Sesto si affrontano nella 17esima giornata del Campionato di Serie C, Girone A, con una posizione preoccupante, divise da un solo punto a vantaggio dei padroni di casa.

Per i ragazzi di Banchieri un’occasione d’oro per scavalcare il Legnago ma il pareggio finale serve solo per muovere la classifica e forse regalare un po’ di morale.

Primo tempo in sostanziale equilibrio sino al 43’, quando Gomez tocca facile in rete un cross rasoterra di Mazzarani.

Nella ripresa grande reazione dei sestesi, che spingono da subito alla ricerca del pareggio. Decisiva la sostituzione di Gattoni con Buongiorno che, al 62’, elude l’intervento di Stefanelli e serve Capogna in area, che si fa così perdonare l’errore del primo tempo.

La Pro Sesto continua con tenacia e sfiora più volte il colpo del sorpasso, ma non riesce a finalizzare e il punteggio resta fermo sull’ 1 a 1, un risultato che non accontenta nessuna delle due squadre.

Tutto questo in attesa della partita casalinga del Giana Erminio che, in caso di vittoria con il Padova, lascerebbe la Pro Sesto all’ultimo posto.

In sintesi: la Pro Sesto c’è, è solida, ma non raccoglie quanto semina.

TABELLINO

LEGNAGO SALUS – PRO SESTO 1-1

LEGNAGO SALUS – Enzo; Ricciardi (76’ Zanetti), Gasparetto, Stefanelli, Pitzalis; Antonelli (83’ Yabrè), Salvi, Giacobbe; Sgarbi (75’ Contini), Buric, Gomez Taleb (Corvi, Gasparini, Ambrosini, Bondioli, Milani, Rossi, Muteba, Olivieri)

All. Colella

PRO SESTO– Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani (77’ Della Giovanna); Gattoni (56’ Buongiorno), Brentan; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi; Capogna (Bagheria, Serra, Lucarelli, Marzupio, Capelli, Cerretelli, Gualdi, Ferrero, Grandi, Motta)

All. Banchieri.

Arbitro: sig. Abdoulaye Diop

Marcatori: 43’ Gomez Taleb (L), 62’ Capogna (PS)

Ammoniti: Stefanelli (L), Pecorini (PS), Sgarbi (L), Salvi (L), Pitzalis (L).