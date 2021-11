Promozione. I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/12/2021

SANDRINI ALESSANDRO (BAGNOLESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 15/12/2021

RINALDI VINCENZO (OLIMPIA CALCIO 2002)

SQUALIFICA FINO AL 1/12/2021

GUAITAMACCHI FRANCESCO (CASALPUSTERLENGO 1947) NATOBUONO FRANCESCO (MUGGIO)

ALTARELLI PIETRO (VILLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BOZZOLI CHRISTIAN (CITTA DI SEGRATE)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

GREMIZZI FEDERICO (SORESINESE CALCIO A.S.D.)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIVIERO MICHAEL (BRESSO CALCIO S.R.L.) SCACCABAROZZI MARCO (CASTELLO CITTA DI CANTU)

LOCATELLI MATTIA (CITTA DI DALMINE A.S.D.) PAOLETTI SIMONE (CLUB MILANESE)

RUDI DAVIDE (FBC SARONNO CALCIO 1910) TARANTINO MICHELE ERIK (LANDRIANO 1983)

TREMOLADA ALESSIO (MUGGIO) PASTORI MATTEO (SEDRIANO)

RIBOLDI DAVIDE (SOLESE A.S.D.) CITTERIO MATTEO (VIBE RONCHESE)

FUMAGALLI MARCELLO (VIBE RONCHESE) ZIGLIOLI LEONARDO (VILLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PACINI CRISTIANO (ARCADIA DOLZAGO B) CELORI MATTEO (BRESSANA 1918 A.S.D.)

ROSSIGNOLI MATTIA (BRESSANA 1918 A.S.D.) RUGGERI MARCO (CALCIO SAN PAOLO D ARGON)

FERRERA MATTEO (COLOGNO) SPITALERI MARCO (GALLARATE CALCIO)

ZUCCHELLI FRANCESCO (GAVARNESE CALCIO) SALVINI MATTIA (SENNA GLORIA)

MAZZINI DANIO (SONCINESE) FROSIO MARCO (U.S.CALCIO SAN PELLEGRINO)

BATTAGLIA LORENZO (VIGHIGNOLO)