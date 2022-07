Ufficiale, Nicolò Bruschi è un nuovo giocatore della Pro Sesto

Nuovo acquisto in casa Pro Sesto, è stato ufficializzato infatti dal Pisa, l'ala destra classe 1998 Nicolò Bruschi, giocatore con oltre 70 presenze in Serie C.

Il comunicato del club:

"Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa il diritto alle prestazioni sportive di Nicolò Bruschi.

Ala destra, nato a Parma nel 1998, Bruschi ha mosso i primi passi nelle giovanili del club gialloblù, prima di approdare alla Primavera del Sassuolo.

Ha esordito giovanissimo in Serie C con la maglia del Santarcangelo, prima esperienza nella categoria, cui hanno fatto seguito quelle con Cuneo, Arezzo, Gozzano e quelle con Vado e Chieti (in D), prima dell’approdo al Fiorenzuola.

Con la società emiliana, nelle due ultime stagioni, tra serie D e serie C, ha collezionato 65 presenze e 33 reti.

A Nicolò il più caloroso benvenuto nella grande famiglia biancoceleste e gli auguri per una stagione di grandi soddisfazioni."