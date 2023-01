Disastro dei ragazzi di Pioli | Video gol Lazio-Milan 0-4, highlights e sintesi partita

Un Milan irroconoscibile viene annientato dalla Lazio, in una delle peggiori partite dopo quella del 2019 contro l'Atalanta.

I padroni di casa vanno subito in vantaggio quando una palla di Zaccagni diventa giocabile per Milinkovic-Savic che di sinistro non sbaglia.

Il raddoppio arriva al 38' quando i biancocelesti sorprendono sulla destra i rossoneri con Marusic, che tira in porta e prende il palo, sulla respinta arriva Zaccagni che segna in tap-in.

Al 65' su una dormita colossale del portiere del Milan, Kalulu atterra Pedro, l'arbitro fischia un giusto calcio di rigore, che Luis Alberto trasforma senza problemi dagli undici metri.

La squadra di Sarri non è sazia e al 75' arrotonda al risultato con Felipe Anderson che indisturbato in mezzo all'area fa 4 a 0.

A breve gli highlights del match.