Mercato Inter: chiusi i primi due colpi in vista dell'estate

L'Inter si appresta a siglare un duplice colpo di mercato, infatti, Marotta starebbe per chiudere la trattativa che porterebbe in estate Piotr Zielinski e Mehdi Taremi ad Appiano Gentile, entrambi a parametro zero.

La firma del polacco è attesa nei prossimi 15-20 giorni, tanto che De Laurentis è già stato avvisato in queste ore, mentre l’iraniano dovrebbe già fare le visite mediche a marzo per poi firmare un contratto triennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione.

Il centrocampista del Napoli, dovrebbe firmare un contratto quadriennale, con scadenza ancora da definire tra il 2027 e il 2028. L'ingaggio previsto è di 4,5 milioni di euro netti più bonus, superando complessivamente i 5 milioni.