Promozione Girone A: i risultati di domenica 5 febbraio

Il Saronno vince 2 a 0 contro l’Esperia Lomazzo e allunga in vetta a più 8 sul Base 96 Seveso sconfitto tra le mura amiche dall’Amici dello Sport. Sconfitta a sorpresa del Meda, terza in classifica, contro l’Aurora CMC Uboldese fanalino di coda. In zona play off vince la Baranzatese contro la Solese, mentre l’Universal Solaro non va oltre l’uno pari in casa dell’Accademia Inveruno. La Lentatese vince lo scontro diretto contro e raggiunge in classifica la Besnatese, mentre in zona play out finiscono in parità le sfide Morazzone-Ispra Calcio e Valle Olona-Mariano Calcio.

I risultati e i marcatori della giornata:

Accademia Inveruno - Universal Solaro 1-1

(40’ Carbone - 52’ Giglio)

Aurora CMC Uboldese - Meda 1-0

(85’ Guarda)

Baranzatese - Solese 3-1

(42’ e 74’ Ruggeri, 65’ Messaoudi - 48’ Dervishay S.)

Base 96 Seveso - Amici dello Sport 1-2

(26’ Gjonaj - 48’ Macchi, 65’ Nardone)

Besnatese - Lentatese 1-2

(33’ Asprella - 56’ Coppola, 79’ Fusto)

Saronno - Esperia Lomazzo Calcio 2-0

(37’ Malaspina, 76’ Drago)

Morazzone - Ispra Calcio 2-2

(5’ Autogol, 52’ Ghizzi - 38’ Verde M., 78’ Verde S.)

Valle Olona - Mariano Calcio 0-0