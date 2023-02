Promozione Girone E: i risultati di domenica 26

Il Castelleone cala il poker sul Casalpusterlengo e rimane in vetta al girone E di Promozione davanti al Cinisello che davanti al pubblico amico ha sconfitto il Landriano con un netto 3 a 0. Il Tribiano vince in trasferta contro la Settalese e consolida il terzo posto. A chiudere la zona play off la Scannabuese fermata sul campo della Paullese. Bene il Circolo Giovanile Bresso vittorioso 3 a 1 contro l’Union Calcio Basso Pavese che viene superato in zona play out dal Vistarino vittorioso contro la Senna Gloria. Finiscono in parità, infine, le partite Città di Segrate-Romanengo e Sancolombano-Villa.

I risultati e i marcatori della giornata:

Castelleone - Casalpusterlengo 4-1

(8’ Donzelli, 16’ e 87’ Berishaku, 51’ Rebucci - 40’ Biba)

Città di Segrate - Romanengo 1-1

(Vario - Alzani)

Paullese - Scannabuese 1-1

(Divella - Abbà)

Sancolombano - Villa 2-2

(Pinciroli, De Toma)

Senna Gloria - Vistarino 0-1

(Frasca)

Settalese - Tribiano 0-2

(Cangemi, De Santis)

Cinisello - Landriano 3-0

(Mantellini, Innocenti, Sperti)

Circolo Giovanile Bresso - Union Calcio Basso Pavese 3-1

(Berno, 2 Defente - Autogol)