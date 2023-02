Promozione: le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare dell'11 e 12 febbraio

Di seguito tutte le decisioni adottate Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., De Leo Daniele, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano per quanto concerne le gare della L.N.D. e assistito dal Sostituto Giudice Sig. Scorziello Carmine e dal rappresentante A.I.A. Pedrani Ezio per quanto concerne le gare del S.G.S..

VARIAZIONE GARE

Girone A

Esperia Lomazzo - Meda

(Si giocherà presso il centro sportivo comunale Fenegrò)

Meda - Morazzone

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 14:30)

Girone E

Cinisello - Landriano

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16)

Circolo Giovanile Bresso - Union Calcio Basso Pavese

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 17:30 presso il campo comunale di Cormano)

Girone F

Accademia Calcio Vittuone - Barona Sporting

(Si giocherà il 26 febbraio alle ore 16:30)

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Città di Segrate: "Perdita della partita per aver utilizzato un giocatore non tesserato".

AMMENDE

110 € al Circolo Giovanile Bresso (Per comportamento gravemente minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro);

150€ alla Città di Segrate: perdita della partita per aver utilizzato un giocatore non tesserato;

70€ alla Robbio Libertas (Per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell'Arbitro).

SANZIONI

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 15/3/2023 a: Brandini Alessandro (Città di Segrate);

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 1/3/2023 a: Fodero Samule (Robbio Libertas).

Squalifica fino al 1/3/2026 a: La Mattina Filippo (dirigente Barona Sporting), Tomanin Uberto (Accademia Calcio Vittuone), Sabatino Luigi (Assago), Vedovati Massimiliano (Assago).

GIOCATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive a: Leon Garcia Hander Samuel (Robbio Libertas) “Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.)”.

Squalifica per due gare effettive a: Scano Daniele (Landriano);

Squalifica per una gara effettiva a: Lombardo Matteo Andrea (Accademia Calcio Vittuone), Pisani Luca (Esperia Lomazzo), Venesia Andrea (Frog Milano), Gerevini Lorenzo Claudio (Universal Solaro), Finato Cristian (Amici dello Sport), Cantoni Elia (Cinisello), Albitar Fadi (Frog Milano), Tamai Alessandro (Lentatese).

GIOCATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infrazione) a: Giustolisi Andrea (Circolo Giovanile Bresso), Pelizzari Dario (Scannabuese), Nordi Omar (Union Calcio Basso Pavese), Trevisan Marco (Amici dello Sport), Brivio Nicola (Besnatese), Lagonigro Simone (Città di Vigevano), Marchesi Giovanni (Falco), Torriani Marco (Saronno), Buono Andrea (Frog Milano), Barborini Mattia (Castelleone), Romeo Eduardo (Esperia Lomazzo), Romeo Davide (Saronno), Gomez Gonzalez Arnoldo Josse (Ispra Calcio), Rolfini Luca (Landriano), Favara Luca (Olimpic Trezzanese), Pernice Giovanni (Sancolombano), Spedini Matteo (Sancolombano), Nasali Marco Mattia (Vighignolo), Di Frisco Vito (Sancolombano), Serafini Manuel (Sancolombano), Perugini Aurelio (Settalese).