Si separano le strade della Pro Sesto e del DS Botturi

Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Direttore Sportivo Christian Botturi.

Questo è il suo saluto al mondo biancoceleste:

“Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento alla Società e a tutto il mondo Pro Sesto, in particolar modo ai tifosi, dai ragazzi della Curva Vito Porro agli amici del Club Cicci Costa. Anche grazie a loro e a come sono stato accolto, ho potuto lavorare al meglio ed essere me stesso, in un’annata dove la Società ha raggiunto traguardi storici, ai quali sono orgoglioso di aver preso parte.”

Tutta la Società intende ringraziare il Direttore per l’operato e per l’importante contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi ottenuti durante quest’ultima stagione sportiva.

Pro Sesto 1913 gli augura le migliori fortune personali e professionali e auspica il meglio per il prosieguo della sua carriera.

(Comunicato Pro Sesto)