Spareggi Nazionali Eccellenza | Finisce 1 a 1 il match tra Club Milano e Caravaggio

Finisce 1 a 1 l’importantissima finale d’andata dei playoff tra Club Milano e Caravaggio, entrambe alla ricerca della promozione in Serie D.

I Biancorossi giocano una buonissima gara ma sprecano tante occasioni da goal, come spesso accaduto durante tutto il campionato. Al gol di Panzani replica Marrazzo.

Qui di seguito la cronaca della partita a cura dell'ufficio stampa del Club Milano:

PRIMO TEMPO – Orfano di capitan Monzani, che ha subito una frattura al dito nella semifinale di ritorno con la Godigese, Scavo ripropone dieci undicesimi della formazione schierata sette giorni fa. Questo il suo 4-2-3-1: Silva in porta; Cuoco, Benatti, Diouck e Di Maggio in difesa; Greco e Costa in mediana; Natale, Rankovic e Panzani a supporto di Locati. Terletti risponde disponendo i suoi col 4-2-3-1: Pennesi tra i pali; linea difensiva formata da Bertoni, Maffeis, Vigani e Cacciatori; Corio e Viola a fare da schermo davanti alla difesa; batteria di trequartisti composta da Speziale, Fornari e Bertelli alle spalle dell’unica punta Marrazzo.

Dopo dieci minuti di studio padroni di casa vicinissimi al vantaggio al 14’: tiro cross di Rankovic da sinistra, Locati arriva puntuale all’appuntamento ma da due passi colpisce un palo clamoroso. Un minuto più tardi ci prova Panzani, che mette a sedere Bertoni e calcia a giro ma non inquadra lo specchio. È il preludio al gol che arriva al 21’: corner di Rankovic, colpo di testa di Panzani che entra in porta.

Subito dopo Rankovic prova a raddoppiare dalla distanza e non va lontano dal bersaglio. Al 31’ proteste di Marrazzo per una leggerissima trattenuta ai suoi danni, troppo poco per concedere un calcio di rigore. Al 39’ ancora locali pericolosi con Rankovic che appoggia per Locati, il cui destro è potente ma sorvola la traversa. Ospiti pericolosi per la prima volta al 44’, con la girata di Bertoni su angolo di Speziale che termina alta.

SECONDO TEMPO – Si riparte senza cambi e con Pennesi grande protagonista al 6’ di un doppio miracolo: prima sulla conclusione dall’interno dell’area di Rankovic, poi sul tap-in a botta sicura di Costa. Ritmi più bassi nella ripresa, probabilmente anche a causa delle temperature molto calde. Al 22’ il Caravaggio prova ad alzare la pressione e conquista tre corner consecutivi. Sugli sviluppi del primo, destro insidioso di Bertelli deviato in corner da Locati. Brivido più grande per i milanesi sul terzo, con Bertelli che scheggia la traversa direttamente dalla bandierina.

Al 27’ bella combinazione Pelle-Rankovic che non si chiude per un soffio, col numero 19 che si sarebbe trovato a tu per tu col portiere. Dopo una lunga pressione arriva il pareggio del Caravaggio con Marrazzo, che viene premiato da un rimpallo in area di rigore e batte Silva da distanza ravvicinata. Posizione più che sospetta quella del centravanti, che stava rientrando dal fuorigioco sul tocco di Fornari. La reazione dei meneghini è affidata al destro dal limite di Pelle, bloccato senza difficoltà da Pennesi. Il primo round termina così in parità. Match di ritorno in programma a Caravaggio tra sette giorni, partita che deciderà quale delle due contendenti conquisterà la promozione in Serie D.