Quante persone hanno corso la Stramilano

Sono state oltre 60mila i runner che hanno corso la 50esima edizione della Stramilano nella giornata di domenica 19 marzo. La corsa non competitiva (10km) è partita alle 9 in punto con il sorvolo di due caccia Tornado dell'Aeronautica militare insieme al tradizionale colpo del cannone del reggimento artiglieria a cavallo e il suono delle trombe della fanfara dei bersaglieri.

Un altro colpo di cannone, alle 10 in Piazza Castello, ha scandito la partenza della Stramilano half marathon, la mezza maratona tra le più partecipate d’Italia, sulla classica distanza di 21,097 Km. Podio tutto keniota per l’ambito maschile: Cosmas Mwangi Boi si è aggiudicato l’oro con un tempo di 59’40”, seguito da Isaac Kipkemboi Too (1h01’05”). La medaglia di bronzo è conquistata, invece, da Bernard Musau Wambua (1h04”57’’). Da segnalare anche l’ottima performance dell’azzurro Salvatore Gambino (1h01”09”). Ottimo 5° posto per Pasquale Selvarolo con 1h02’54”

Succede tutto in due secondi per il podio femminile, con tempi tutti sotto il record di gara: al primo posto l’atleta keniana Gladys Cherop Longari, con un tempo di 1h07’28”. Stesso tempo per l’etiope Aberash Schilima Kebeda (1h07’28”) e terzo posto per la sua connazionale Anchinalu Dessie Genaneh (1h07’30”). Prima tra le atlete italiana Giovanna Epis (6° posto) con 1h12’01”.

L’Arena Civica ha, infine, riunito nei suoi grandi prati tutti i runner delle tre gare per momenti di ristoro, divertimento e spettacolo con l’esibizione acrobatica dei Paracadutisti del Centro Sportivo Carabinieri che si sono lanciati, atterrando sul campo dell’Arena.