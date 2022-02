Video gol Inter-Milan 1-2, highlights e sintesi partita

Inter-Milan a San Siro questo sabato 5 febbraio, 24esima giornata di serie A, finisce 1 a 2. I rossoneri rimontano arrivando a -1 rispetto ai neroazzurri (che hanno giocato un match in meno).

Due tra le squadre più in forma del campionato si sono sfidati per il derby di Milano, che è andato alla squadra di Pioli. La vittoria per i rossoneri è stata un'occasione per scalare la classifica.

Sintesi

I padroni di casa tengono meglio il campo e dopo un buon inizio del Milan, comandano il gioco per tutti i primi 45’ minuti.

Al 10’ i neroazzurri vanno in vantaggio con Dumfries di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco del migliore in campo Perisic.

Dopo alcune occasioni importanti di Lautaro e Barella, i rossoneri hanno la prima grande occasione con Tonali, che calcia da fuori e trova la respinta miracolosa di Handanovic, poi l’azione prosegue e Leao sfiora il gol.

Minuto 38’, si sblocca la gara, Perisic calcia al volo di sinistro e batte Maignan su corner di Calhanoglu.

Nel secondo tempo la partita non ha molti spunti interessanti, sono pochissime le occasioni da goal fino al 74', Tonali recupera un pallone sulla trequarti, serve Diaz che calcia, la palla dopo un deviazione finisce sui piedi di Giroud che non sbaglia.

Minuto 78', gara ribaltata, Calabria serve Giroud che salta di tacco il difensore e insacca sul secondo palo, esplode San Siro.