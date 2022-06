Romelu Lukaku è a Milano

La sciarpa al collo, il sorriso stampato sul volto e tre parole: "Sono troppo contento". La seconda vita nerazzurra di Romelu Lukaku è iniziata alle 6.30 all'aeroporto di Linate, dove il centravanti belga è atterratto mercoledì mattina, la giornata che sancirà ufficialmente il suo ritorno all'Inter.

Dopo la "fuga" della scorsa estate, quando Big Rom - da fresco campione d'Italia - era passato al Chelsea per 115 milioni di euro, l'ex numero 9 è pronto a riabbracciare il Biscione grazie al direttore sportivo Giuseppe Marotta che è riuscito a strapparlo ai Blues con un prestito da circa 10 milioni di euro.

Lukaku, che per tornare all'Inter si è tagliato l'ingaggio, si sottoporrà in giornata alle visite mediche all'Humanitas di Rozzano e poi al centro Coni prima di spostarsi in sede, dove entro la serata dovrebbe arrivare la firma sul contratto. Lui stesso, di buon mattino, ha postato tra le sue stories Instagram una foto di Milano. La sua casa ritrovata.