La 'nuova' Milano-Sanremo: ecco l'elenco dei partecipanti e delle strade chiuse a Milano

Annunciati gli iscritti alla 111a Milano-Sanremo presented by Vittoria di sabato 8 agosto, che vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Julian Alaphilippe. Tra i nomi di spicco i vincitori delle passate edizioni Vincenzo Nibali (2018), Michał Kwiatkowski (2017), Arnaud Demare (2016 e fresco vincitore della Milano-Torino) e Alexander Kristoff (2014).

Poi ci saranno Fernando Gaviria, Wout van Aert (vincitore della Strade Bianche sabato e terzo alla Milano-Torino), Caleb Ewan (secondo alla Milano-Torino), Peter Sagan, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Elia Viviani, Alberto Bettiol, Michael Woods, Sam Bennett e Mathieu van der Poel completano la rosa dei favoriti della vigilia. Al via 27 squadre di 6 corridori ciascuna, 19 UCI WorldTeams, 2 aventi diritto e 6 wild card.

Il persorso della Milano Sanremo

La Milano-Sanremo dopo 110 anni cambia percorso e incontra il mare solamente a Imperia dopo aver attraversato la Pianura Padana e gli Appennini più a occidente del consueto. Dopo la partenza da Milano si attraversa la Lomellina su strade pianeggianti, larghe e rettilinee. Dopo Alessandria, dove si è resa necessaria una modifica dell'ultimo momento del percorso per via del maltempo, la corsa attraversa il Monferrato per poi passare nelle Langhe e affrontare la prima lunga asperità di giornata, la salita di Niella Belbo. Le pendenze sono dolci, ma sono presenti, specie nella parte iniziale tratti ripidi e la salita è lunga quasi 20 km (media 3%). Dopo Ceva inizia la lunga e facile ascesa al Colle di Nava (3.9 km al 3% nel finale).

Segue la veloce picchiata su Pieve di Teco seguita dal falsopiano a scendere fino a Imperia. Salita e discesa si svolgono su strade larghe. L'attraversamento di Langhe e Monferrato presenta tratti ristretti. A Imperia si rientra nel percorso classico per affrontare la Cipressa (affrontata per la prima volta nel 1982) da San Lorenzo al Mare e poco dopo il Poggio di Sanremo (affrontato per la prima volta nel 1961).

Gli ultimi chilometri

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.

Le strade chiuse a Milano e le deviazioni Atm

Numerose strade del centro di Milano - il ritrovo dei corridori è previsto al Castello - saranno infatti chiuse alle auto e a tutti i mezzi e l'azienda di Foro Bonaparte ha già stilato il proprio personale "piano traffico". A subire deviazioni e cambiamenti di percorso, dalle 8.30 alle 11.30 circa, saranno 11 linee tra bus e tram.

Ecco nel dettaglio tutte le deviazioni:

Linea 1

Cambia percorso, in entrambe le direzioni, tra via Broletto e viale Certosa, passando per via Ponte Vetero, Lanza M2, p.za Lega Lombarda, via Nono, Ceniso M5 e p.za Firenze.

Non passa per Cairoli M1 e Cadorna M1.

Linea 14

Da Cimitero Maggiore fa il solito percorso fino a c.so Colombo, poi invece di svoltare in v.le Coni Zugna, prosegue dritto fino a P.ta Genova dove fa capolinea.

Non passa per v.le Coni Zugna, via Solari, via Giambellino, p.za Napoli, San Cristoforo, Lorenteggio.

Linea 16

Fa servizio su due tratte:

Monte Velino -Duomo M1 M3.

San Siro - p.za 6 Febbraio, passando per p.le Baracca, via Ariosto, l.go V Alpini, via V. Monti.

Non passa per Cordusio M1, c.so Magenta, via Orefici.

Linea 19

Fa servizio su due tratte:

p.za Castelli - Segesta M5, passando per l.go V Alpini, via Ariosto, c.so Vercelli, p.za Piemonte, via Ravizza, via Sanzio, via Faruffini, p.le Brescia, via Albertinelli.

Lambrate FS/M2 - p.za Fontana.

Non passa per l.go Augusto, Missori M3, Duomo M1 M3, via Orefici, Cordusio M1, via Meravigli.

Linea 50

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio.

Non passa per Cadorna M1 M2, Cairoli M1.

Linea 57 - dalle 8 alle 11:30

Fa temporaneamente capolinea in l.go Medici.

Non passa per p.za Morselli, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, Arena, Lanza M2, Cairoli M1.

Linea 58

Fa la fermata in via Boccaccio prima di piazza Virgilio, passando per Porta Vercellina, Conciliazione M1.

Non passa per via San Vittore, l.go D’Ancona, Cadorna M1 M2.

Linea 61

Cambia percorso passando per via Manin, p.za lega Lombarda, v.le Elvezia, via Douhet, via Melzi D’Eril, via Canova (direzione p.za Napoli) e per via Canova, via Melzi D’Eril, v.le Byron, v.le Elvezia, p.za Lega Lombarda, p.le Biancamano, via della Moscova, l.go La Foppa, via Statuto, l.go Treves, via Balzan, via Montebello via De Marchi, via Fatebenefretelli (direzione l.go Murani).

Linea 94

Da Porta Volta fa il solito percorso fino a c.so Genova, poi prosegue in c.so Colombo, v.le Coni Zugna, via Ghisleri e v.le Papiniano.

Non passa per Sant’Ambrogio M2, Cadorna M1 M2.

Linea 323 - dalle 10 alle 11:30

Da Bisceglie M1 fa il solito percorso fino a via Don Minzoni, poi prosegue dritto, percorre via Croce e in via Gramsci fa temporaneamente capolinea (con linea 322).

Non passa per via De Nicola e la stazione ferroviaria di Cesano Boscone.

Linea 327 - dalle 10 alle 11:30

Il bus in partenza alle 10:09 da Bisceglie cambia percorso fino a via Croce (Nuova Vigevanese), passando per via Kuliscioff, via Volta, via Colombo, via Borsini, via Sanzio, via Grandi, via Pogliani, via Battisti, via Roma, via Curiel, via Tigli, via Betulle, via Acacie, via Canova, via Don Sturzo, via Don Minzoni e via Gramsci.

Il bus in partenza alle 10:10 da Trezzano sul Naviglio fa il solito percorso fino a Nuova Strada Vigevanese dopo via de Nicola.