Volley femminile. Al via la B1: la sfida contro Moncalieri apre le danze per la Focol Legnano

La pausa estiva è finalmente finita: dopo la preparazione atletica, i tornei e le amichevoli, si torna a parlare del vero volley giocato. Le lancette dell'orologio e il calendario ricordano che si è arrivati alla vigilia della prima giornata del Campionato di Serie B1 Femminile, con le Coccinelle della Fo.Co.L Volley Legnano pronte ad ospitare al PalaVolley la neopromossa Ascot Moncalieri. Le torinesi, all'esordio in B1, sono composte da un organico giovane, con Creaco, Pastore, Carrè e Viana a fare da veterane del gruppo, insieme a diverse new entry arrivate durante l’estate. La formazione di coach Pigliafiori arriva dunque a Legnano pronta a dare battaglia per dimostrare fin da subito le proprie ambizioni nella terza serie Nazionale.

Dall'altra parte la Fo.Co.L di coach Turino è già combattiva e carica, sulla scia dei successi degli ultimi anni, spinta dall'entusiasmo delle due storiche bandiere biancorosse, capitan Valentina Cavaleri e Chiara Lenna, che gentilmente si sono prestate per introdurre il match. "Dopo tanti anni ogni esordio è come se fosse sempre la prima volta - afferma fiera capitan Cavaleri -, inoltre inizio la tredicesima stagione a Legnano, come il mio numero di maglia, può essere un segno, che porti bene. C'è ancora tantissima fame di risultati ma non voglio dire niente, solo che c'è tanto entusiasmo e voglia di fare bene”.

"Qua è sempre casa - ha spiegatoa Chiara Lenna tramite i canali ufficiali del club -, le emozioni sono sempre quelle, sono passati tanti anni ma è sempre bello essere qui con questa grande famiglia e sono sicura che anche quest'anno ci porterà tante emozioni. Arriviamo all'esordio in campionato dopo una preparazione abbastanza lunga, in cui abbiamo lavorato tanto in palestra, abbiamo giocato diversi test, stiamo ancora rodando qualche meccanismo ma la stagione è alle porte e non vediamo l'ora di iniziare. Ci sarà sicuramente nelle prime partite ancora da mettere a punto vari aspetti del gioco ma siamo pronte”. L'appuntamento al PalaVolley è per sabato 7 ottobre, con il fischio d'inizio fissato per le 20.30 e la diretta sul canale YouTube della società.