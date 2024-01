Bianca Orlandi ha trovato la sua dimensione a Olbia: stagione più che positiva per la giocatrice milanese

Nel lontano 1986 Giuni Russo sognava di andare ad Alghero: a distanza di quasi quarant’anni, c’è una pallavolista milanese che sembra aver trovato la propria dimensione a non molti chilometri dalla località sarda. Bianca Orlandi è diventata un punto fermo dell’Hermaea Olbia nell’attuale stagione di A2 femminile, tanto è vero che il bilancio provvisorio del suo campionato può essere già considerato positivo. Classe 2003 (compirà 21 anni il prossimo 26 aprile), si è formata sportivamente nel vivaio del Volley Orago prima di cogliere al volo la prima grande opportunità della carriera a Sassuolo.

Nella stagione 2018-2019 ha fatto parte del settore giovanile di un club importante come l’Igor Novara, giocando in B1 e contribuendo alla conquista dell’A2. L’anno successivo è stata protagonista a Montecchio Maggiore, ricevendo poi la chiamata della Millenium Brescia. Ora è appunto a Olbia, formazione giovane che la sta valorizzando non poco, come certificato molto bene dai numeri (tra l’altro da aggiornare).

In 19 partite disputate con la maglia isolana, Bianca Orlandi ha già superato il suo record di punti totali realizzati che risaliva ai tempi di Montecchio (159). Finora ha messo a referto 164 prodezze, andando meglio di quanto avvenuto lo scorso anno a Brescia (101). Ora punterà di sicuro a ritoccare anche il record personale di ace per la categoria (14), sempre relativo al periodo di Montecchio: è ancora a metà strada ma le gare della Pool Salvezza a cui sta partecipando l’Hermaea Olbia possono aiutarla.

C’è poi un dato ancora più significativo che la riguarda. La schiacciatrice meneghina è in cima alla classifica delle ricezioni perfette di A2, con una percentuale addirittura superiore a quella di molti liberi che militano in questo campionato. I progressi sono sotto gli occhi di tutti, la grande prospettiva che è sempre stata riconosciuta a Bianca si sta finalmente trasformando in realtà.