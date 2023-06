Conferma in posto 2 per la Focol Legnano: Serena Banfi resta in biancorosso

Arrivata lo scorso anno a Legnano dopo diverse esperienze di alto profilo, sia a livello giovanile sia di prima squadra, con anche dei tornei al seguito della Vero Volley Monza, Serena Banfi ha affrontato con impegno la stagione, lavorando sodo e apprendendo molto dalle compagne più esperte, motivo in più per presentarsi ancora più pronta ai nastri di partenza del campionato 2023/2024, che la vedrà vestire nuovamente la gloriosa maglia della Fo.Co.L.

"Sicuramente l'esperienza in B1 qui a Legnano mi ha dato più maturità - commenta così la chiusura del suo primo anno legnanese -. Essendo un gruppo già molto affiatato e professionale, ho cercato di "rubare" il più possibile da loro, senza dimenticare la buona preparazione ricevuta da parte di tutto lo staff”. "Ora sono concentrata e mi preparerò al meglio per rientrare in palestra a fine agosto allenata e già carica per iniziare al meglio questo nuovo anno pallavolistico, piena di entusiasmo e voglia di puntare sempre più in alto, perché l'obiettivo è vincere!”.

”Ci vediamo in palestra - conclude Serena - per un'altra bella avventura da vivere tutti insieme”. Un entusiasmo sicuramente contagioso e dirompente da parte di Serena Banfi, ansiosa di ricominciare al più presto, ben focalizzata sui propri obiettivi.