Volley femminile B1. Giulia Pisani entra a far parte della famiglia della Focol Legnano

C’è un nuovo membro nella famiglia della Focol Legnano: con grande entusiasmo la società biancorossa accoglie al PalaVolley Giulia Pisani. Uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Cev Cup, oltre a un Mondiale U20 e un Europeo U19, questo il suo palmares, incrementato la scorsa estate, da Team Manager della Nazionale U17, con la conquista dell’Europeo da dirigente. Giulia vive la pallavolo a 360° e oggi è la voce del volley femminile italiano, grazie alle sue telecronache sui canali RAI, sia del campionato di Serie A1 sia della Nazionale, raccontata ai recenti Europei, oltre che ai Mondiali e alle Olimpiadi di Tokyo.

Quindi giocatrice, dirigente, telecronista e, da oggi, anche Sport Associate della Focol, ruolo che la vedrà impegnata in più ambiti, dal campo alla scrivania, e che Giulia ha già abbracciato con professionalità e tanta voglia di fare. Pisani vivrà l’esperienza in palestra al seguito del settore giovanile, come coordinatrice dei gruppi Minivolley, U12, e U13, grazie alla sua spiccata predisposizione al lavoro con le giovani atlete, tanto che da diversi anni organizza ogni estate il Piso Summer Camp.

Ma non solo palestra per lei, legata alla pallavolo a tutto tondo: per quanto riguarda infatti la parte manageriale, si dedicherà alla gestione degli sponsor e a ciò che riguarda le attività fuori dal campo, come i progetti scuola e la cura delle altre occupazioni extra-season, come appunto l’organizzazione di camp estivi. “Siamo molto orgogliosi di poter presentare tra le nostre file un elemento come Giulia - ha spiegato il ds Manuel Marigliano ai canali ufficiali del club - che si è presentata con molte idee e proposte, per cui è stato facile trovare la linea giusta. Non ha bisogno di troppe presentazioni e non vediamo l’ora di vederla all’opera”.