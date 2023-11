Superlega, pessimo inizio per la Powervolley Milano: è ultima in classifica

Un punto conquistato alla prima giornata e poi due sconfitte. Dopo tre giornate di campionato di Superlegal la Powervolley Milano si trova da sola sul fondo della classifica, sebbene a un solo punto da Padova e Taranto. L'ultimo ko è arrivato nell'anticipo della terza giornata contro Cisterna per 3-0.

La formazione di coach Piazza sembra non avere tregua con gli infortuni: oltre a Porro non al meglio, con Cisterna ha dato forfait Dirlic per un problema fisico. "Hanno giocato nettamente meglio i ragazzi di Cisterna, che hanno messo in campo tutto quello che avevano, non soltanto a livello di tecnica e di tattica, ma pure di motivazione, di voglia di portare a casa il risultato. Da parte nostra, con qualche carenza abbiamo giocato da Milano soltanto l’ultimo set. Dobbiamo riuscire a essere più presenti e decisi su quello che è il campionato italiano che è un campionato molto complicato" ha detto il tecnico.

Cisterna - Milano 3-0 (25-14, 25-15, 25-23)

Cisterna: De Santis (lib) ne, Finauri ne, Ramon 14, Saitta 7, Piccinelli (lib), Faure 18, Rossi ne, Czerwinski, Mazzone 7, Bayram 5, Nedeljkovic 4, Peric 8. All. Guillermo Falasca. 2° All. Roberto Cocconi.

Milano: Kaziyski 6, Mergarejo 5, Zonta, Catania (lib), Vitelli, Reggers 3, Loser 4, Innocenzi ne, Piano 1, Ishikawa 13, Porro, Colombo (lib) ne. All. Roberto Piazza. 2° All. Nicola Daldello.