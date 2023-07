Novità al centro per la Focol Legnano: Valentina Angelinetta è una nuova Coccinella

Altro nuovo arrivo in casa Fo.Co.L Legnano, questa volta nel reparto centrali dove è stato annunciato nelle ultime ore l'ingresso di Valentina Angelinetta. Classe 1997, è cresciuta nel vivaio della Yamamay Busto Arsizio, dove appunto si è affermata nel settore giovanile, per poi approdare anche in C e successivamente arrivare fino alla B1. A seguire si è trasferita nel Progetto Valtellina Volley, esperienza che è durata tre anni, per poi giocare sei stagioni in V36+, in B2, dove è rimasta fino all'ultimo campionato.

"Non vedo l'ora di iniziare e conoscere meglio tutto l'ambiente Fo.Co.L, lo staff e le mie nuove compagne - ha dichiarato ai canali ufficiali del club -. Sono una giocatrice che mette tutta se stessa in quello che fa, attenta ai particolari e alle proprie compagne di squadra, gentile e solare”. "Seguo praticamente da sempre questa società, dato che conosco molto bene Ilaria Simonetta (ex opposto della Fo.Co.L, ndr), con cui ho condiviso i miei due anni in Yamamay, e inoltre ho avuto modo di conoscere anche Valentina Cavaleri e Chiara Lenna al di fuori della palestra, ragazze con cui mi sono trovata sin da subito”.

"Per me - ha spiegato in conclusione - è una grande occasione per crescere e arricchire il mio bagaglio, personale e sportivo. Ho tanta voglia di mettermi alla prova e fare questo salto di qualità".