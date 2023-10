Serie A1 femminile, giù i veli: l'Allianz Vero Volley Milano si presenta al suo pubblico

Sarà una stagione stellare, con una Storia, con la S maiuscola, da scrivere: è questo l’obiettivo dell’Allianz Vero Volley Milano che si è mostrata oggi, per la prima volta praticamente al completo (mancava solo Brenda Castillo, ancora impegnata in Sud America con la Nazionale dominicana), a meno di una settimana dall’esordio nel campionato di Serie A1.

Nell’esclusiva cornice dell’avveniristico Auditorium della Torre Allianz è stata ufficialmente presentata la formazione vice-campione d’Italia in carica, che anche quest’anno sarà protagonista sia in Serie A1 che, per la terza volta consecutiva, nella CEV Champions League, massima manifestazione continentale per club. L’evento, condotto dalla giornalista, volto del volley di Sky Sport, Federica Lodi, ha visto gli interventi di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., Marco Meloro, Presidente Allianz Viscontini Milano, Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano, Salvatore Internullo, Chief Growth Officer di Mint, oltre che la presenza della squadra e dello staff, insieme ad autorità e rappresentanti del mondo sportivo, giornalistico e dei partner di Vero Volley.

Ormai, mancano solo cinque giorni all’esordio in campionato dell’Allianz Vero Volley, in programma domenica 8 ottobre alle ore 17.00 all’Allianz Cloud di Milano contro la UYBA Busto Arsizio,e la voglia di assistere dal vivo a una nuova stagione dello spettacolo della grande pallavolo sul campo rosa della Lega Femminile, è sempre più viva.

UN ROSTER INTERNAZIONALE PER SOGNARE IN GRANDE

La scorsa stagione sportiva si era chiusa dopo cinque gare di Finale Scudetto contro Conegliano. Di alto livello anche il cammino in CEV Champions League, impreziosito da un girone di qualificazione superato brillantemente, e con la sfida ai quarti di finale contro quelle che sarebbero diventate le campionesse d’Europa del Vakifbank di Istanbul, in un confronto che, nonostante la sconfitta, all’Allianz Cloud ha regalato uno degli spettacoli più emozionanti della stagione.

È da qui che riparte l’Allianz Vero Volley Milano, mettendo a disposizione di coach Marco Gaspari e del suo staff una formazione di livello assoluto, nella quale spicca l’aggiunta di Paola Egonu, MVP della scorsa finale della CEV Champions League. In cabina di regia giostreranno la confermatissima Alessia Orro, capitano della squadra, con la new-entry Vittoria Prandi. Una batteria di schiacciatrici di grande caratura, con la talentuosa francese Helena Cazaute, l’olandese Nika Daalderop, la statunitense Kara Bajema, oltre alla miglior schiacciatrice dell’ultimo Mondiale e capitana della Nazionale italiana, Myriam Sylla. Come opposti agiranno l’azzurra Adhu Malual e la stessa Egonu, al rientro nel campionato nazionale e pronta ad entusiasmare i tifosi in Italia e in Europa. Tra i centrali confermatissime l’americana Dana Rettke, Raphaela Folie e Sonia Candi, a cui si aggiunge la belga Laura Heyrman, di ritorno a Milano dopo due anni nel campionato turco. Anche la coppia di liberi è di livello assoluto con Beatrice Parrocchiale e la dominicana Brenda Castillo.

ALLIANZ AL FIANCO DI VERO VOLLEY

È una delle grandi novità della stagione del Consorzio Vero Volley e del futuro della sua prima squadra femminile: il cambio di denominazione in Allianz Vero Volley Milano. Il Gruppo assicurativo è già Title Sponsor dell’Allianz Cloud, l’arena di piazzale Stuparich a Milano teatro della maggior parte delle sfide interne della prima squadra “rosa” del Consorzio. Con la nuova partnership, Allianz rafforza la sua presenza nello sport femminile e anche nel settore giovanile: darà infatti il nome Allianz Vero Volley Milano alla formazione guidata da coach Marco Gaspari e, inoltre, il brand Allianz affiancherà anche le quasi venti formazioni giovanili della Viscontini, storica società del territorio milanese e del Consorzio, che prenderanno la denominazione Allianz Viscontini Milano. La partnership tra Allianz e Vero Volley prevede numerose attività congiunte, con in particolare un focus preciso per una sempre maggiore promozione della pallavolo e del settore giovanile, obiettivi che il Consorzio sostiene sin dalla sua fondazione, nel 2008. Vero Volley, ispirato dal claim “Driven by Values”, da sempre trasforma nella sua bandiera i più autentici valori dello sport e, anche per queste ragioni, il Consorzio è il partner perfetto per sviluppare un progetto comune insieme ad Allianz, portando in maniera sempre più importante lapallavolo sul territorio di Milano.

#FORTHELOVEOFTHEGAME

Uno dei primi obiettivi del Vero Volley è portare la pallavolo, lo sport, a tutti. Soprattutto un certo modo di fare sport sul territorio, per dare la possibilità di essere parte di un’esperienza di valore. In quest’ottica si valorizzano anche gli importanti investimenti rinnovati sulle prime squadre, intese come le principali ambasciatrici e il volano più grande per l’attività sportiva del Consorzio, oltre che la nuova partnership con il gruppo Allianz. Per non guardare alla Serie A semplicemente come al momento in cui i giocatori più forti danno spettacolo alla caccia dei diversi titoli, ma come lo specchio di un’immagine che dall’altra parte vede un bambino o una bambina, con la maglietta, i pantaloncini, le ginocchiere spesso più grandi di loro, entrare in una palestra per la prima volta. Li vede appassionarsi al volley, allo sport, e crescere. E solo dopo diventare i campioni che tutti ammirano. Perché tutto ha un inizio, e “For the Love of the Game” vuol dire incentivare, sostenere,sottolineare, raccontare proprio quello.

UNA NUOVA STORIA... ANCHE SULLE MAGLIE

Continua più forte che mai la collaborazione tra Vero Volley e Decathlon, non solo fornitore tecnico ma anche partner nel campo della ricerca e dello sviluppo di prodotto. L’azienda produttrice e ideatrice di articoli e servizi per lo sport, che riunisce sotto il proprio marchio oltre 1700 negozi su scala mondiale, continuerà a vestire le due formazioni di Serie A del Consorzio ed il settore giovanile, dando continuità con Vero Volley al suo progetto unico e innovativo che mette al centro gli atleti e i valori identitari dello sport che entrambe le parti condividono e si impegnano a veicolare. Dopo il successo delle prime due stagioni insieme, la partnership vedrà KIPSTA by Decathlon vestire le due squadre proprio di questi valori; le divise della stagione 2023-24 saranno infatti ancora delle maglie da sogno, uniche nel mondo della pallavolo che gli appassionati potranno trovare allo Store Vero Volley dell’Arena di Monza, durante le partite, oltre che online sull'Official Store.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/24

La stagione 2023/2024 del Consorzio Vero Volley e dell’Allianz Vero Volley Milano promette grandissime emozioni e la campagna abbonamenti 2023/2024 è ancora aperta al pubblico! L’abbonamento alla stagione comprende tutte le gare casalinghe di campionato, coppe europee (escluse finali o Final Four in sede terza), playoff e Coppa Italia (esclusa Final Four). Inoltre, a tutti gli abbonati sarà fornita una sciarpa del tifoso e un buono da 10€ valido per l’acquisto di una maglia replica (cumulativo con lo sconto Vero Volley Club).

Chi acquista l’abbonamento di Serie A1 Femminile riceverà anche un codice speciale per comprare l’abbonamento di SuperLega Maschile con Vero Volley nello stesso settore al 50% di sconto. Sono aperte anche tariffe per i nuclei familiari che comprendono l’acquisto di due abbonamenti a tariffa intera con terzo e quarto abbonamento al 50% di sconto. Per gruppi familiari maggiori di quattro persone è possibile contattare l’indirizzo biglietteria@verovolley.com.

IL CLAIM DEL CONSORZIO VERO VOLLEY: DRIVEN BY VALUES

“Driven by Values”, guidato dai valori. Il Consorzio Vero Volley nel segno della continuità con la sua storia fin dal suo claim originale, del 2008, “Cultura sportiva”, seguito poche stagioni fa da “Sport, Innovazione, Responsabilità sociale”, oggi si propone con un importante, significativo e nuovo impegno: “Driven by Values”. In un mondo che cambia e ha sempre più bisogno di valori, Vero Volley punta a confermare la continuità e coerenza che gli appartengono da sempre nei suoi15 anni di vita. Credere in principi come la verità, il coraggio, la lungimiranza, la resilienza, la lealtà, la coerenza, l’umiltà e la responsabilità, portandoli a un livello ancora superiore è la sfida che nonsolo il presidente Alessandra Marzari ha voluto raccogliere, ma che è stata la prima a lanciare. Il nuovo claim accompagna le iniziative istituzionali di Vero Volley e “guida con i valori” le sue primesquadre, il settore giovanile, i suoi dirigenti e rappresentanti.

MINT

MINT è una SaaS leader mondiale nel settore del Advertising Resource Management (ARM), con sedi a Milano, Londra, Parigi, Monaco e San Paolo. Marchi globali nei settori finanziario, dei beni di largo consumo, automobilistico e delle telecomunicazioni scelgono di affidarsi a MINT per una gestione più efficiente delle loro campagne pubblicitarie. Con oltre 400 integrazioni di piattaforma registrate, il software di MINT consente di gestire il media plan con totale governance, trasparenza, ed efficacia. L’impiego di Automazione ed intelligenza artificiale garantisce una maggiore efficacia, permettendo, allo stesso tempo, all’essere umano di concentrarsi su attività volte a potenziare il proprio pensiero. Empower Human Thinking.

Andrea Pezzi, Chief Executive Officer e Board Member di MINT: "MINT ha scelto di supportare Vero V olley perché ci siamo riconosciuti nei valori alla base del consorzio e di questa splendida squadra. Vero Volley usa il suo successo sportivo per avere un sempre maggiore impatto sociale e questo è ciò che pensiamo debba essere una azienda: crescere e innovare per far crescere le persone che ci lavorano e i suoi clienti. L’obiettivo comune di queste due realtà è creare un qualcosa che consenta alle persone di elevarsi, di crescere come esseri umani, di raggiungere la miglior versione di loro stesse. Insieme, sicuramente, raggiungeremo nuove vette di successo, con l’auspicio di continuare ad ispirarci a vicenda, giorno dopo giorno, sempre di più.”

LE DICHIARAZIONI

Alessandra Marzari, Presidente del Consorzio Vero Volley: “Voglio ringraziare Allianz Italia per aver creduto in noi e per aver scelto di camminare al nostro fianco in questo percorso, con questa partnership prestigiosa. Lavoreremo con la consueta determinazione, passione e integrità. In questi anni, con il Consorzio, abbiamo costruito le migliori idee per lo sport passando attraverso i nostri claim, arrivando fino alla maturità con "Driven by Values", credendo in valori come la verità, il coraggio, la lungimiranza, la resilienza, la lealtà, la coerenza, la responsabilità e l'umiltà. Nel nostro futuro vediamo l'importanza dello sport giovanile: con questo percorso, e grazie anche a una prima squadra competitiva ai massimi livelli, avvicineremo migliaia di nuovi praticanti sul territorio allo sport e alla pratica della pallavolo”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A.: “Con oggi aggiungiamo un tassello importante alla nostra presenza nello sport femminile, oltre che giovanile. Dopo la partnership con il settore femminile della Juventus e con il Geas Basket, oggi diamo il via al percorso al fianco della Vero Volley Milano, una squadra che ha dimostrato negli anni grandi capacità di raggiungere risultati sportivi di successo, ma anche una coerenza con i valori che animano il loro team, in cui crede anche la nostra Compagnia.”