Approvato il progetto di revamping della centrale di teleriscaldamento di via Petrella

Approvato dal consiglio comunale il progetto di revamping della centrale di cogenerazione e teleriscaldamento di via Petrella a Cinisello Balsamo, gestito da Engie Reti calore.

Sulla base di un accordo siglato nel 2019 tra Engie Reti calore e BEA (Brianza Energia Ambiente), alla centrale di via Petrella arriverà direttamente l'acqua calda per teleriscaldamento proveniente dal termovalorizzatore di Desio, consentendo così di aumentare la portata del servizio, ma al contempo riducendo il consumo di gas metano utilizzato per la produzione in loco.

Attraverso la costruzione di due serbatoi di accumulo da 1.000 mc ciascuno e l'installazione di una caldaia di backup, viene così garantita la fornitura del servizio con un risparmio di 2.400 tons/anno di CO2 e la certezza della continuità del servizio anche in situazioni di emergenza.

Soddisfazione dell'assessore all'urbanistica e territorio Enrico Zonca, da sempre impegnato alla ricerca di soluzioni innovative per Cinisello Balsamo: «Dopo l'aggiornamento della convenzione dell'ottobre 2019, che ha permesso di ridurre drasticamente le tariffe del teleriscaldamento a Cinisello Balsamo, questa nuova decisione rappresenta di fatto una scelta di campo dell'amministrazione comunale, che ha come obiettivo la progressiva riduzione della fonte principale dell'inquinamento atmosferico, il riscaldamento degli edifici».

Questa importante decisione è utile anche per risolvere una storica anomalia che esiste a Cinisello Balsamo, cioè il mancato collegamento al teleriscaldamento degli edifici di proprietà comunale, proprio per le condizioni antieconomiche imposte fino al 2019.

Ulteriori azioni sul territorio riguarderanno il superamento dei problemi legati all'estensione del servizio sul quartiere Crocetta e un bando per garantire la disponibilità del servizio anche per il quartiere di Balsamo.