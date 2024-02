L'istituto Mazzini e il Comune assieme per la promozione di legalità e civismo

La formazione professionale come strumento di promozione della legalità e dei valori civici e sociali che aiutino i giovani a inserirsi nel contesto sociale e nel mondo del lavoro con un bagaglio di conoscenze adeguate e rispettose dei valori legati al tema della violenza, del comportamento sulla strada, della droga, del bullismo e del vandalismo.

Queste sono le basi del progetto promosso dalla Fondazione Mazzini con la collaborazione dell’amministrazione comunale e grazie alla disponibilità di figure di eccellenza che quotidianamente nel loro percorso professionale operano o hanno operato su questi temi.

Di questo progetto si è parlato durante l'incontro che si è tenuto nella sede della Fondazione Mazzini a Cinisello Balsamo, alla presenza di docenti e responsabili dell’istituto assieme all’assessore Fabrizia Berneschi.

Il presidente Marcello Mariani nel presentare il progetto ha spiegato che «lo scopo è quello di superare quella ‘’povertà educativa’’ per sviluppare e avviare negli studenti momenti di riflessione basati su episodi di vita concreti che li portino a riflettere sull’importanza delle regole e della loro condivisione e rispetto, superando la necessità di reprimere, ma rendere consapevoli».

L’assessore Berneschi nel ringraziare per il valore dell’iniziativa ha dichiarato che «è di grande rilevanza e valore per i nostri giovani avere testimoni e testimonianze come quelle che il progetto può contribuire a dare e l’amministrazione di Cinisello Balsamo è grata di poter sostenere iniziative come questa».

A mettere insieme le persone che lavorano per il progetto è stato il comandante emerito Francesco Ardito, pronto a spendersi per i giovani e il loro futuro, il quale ha incontrato la disponibilità della Fondazione Mazzini e dell’amministrazione comunale per promuovere i corsi che si avvieranno nei prossimi mesi.

L’idea è quella di estendere l’iniziativa a tutti gli studenti delle scuole di Cinisello. Sede dei corsi il centro culturale Il Pertini e come docenti ci saranno il magistrato in pensione Ambrogio Moccia, il pm Alessandro Pepe, i questori Angelo Re e Giovanni Pepe, il comandante della polizia Locale di Cinisello Balsamo Massimo Crippa e altri collaboratori pronti a mettersi a disposizione negli incontri con i giovani studenti.

Il programma definitivo e i temi trattati saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Pierangelo Gervasoni, direttore dello storico istituto professionale, analizza: «L’obiettivo del corso è insieme educativo e formativo. Educativo in quanto vuole trasmettere il senso pieno della enunciazione che legalità non vuol dire limitazione della libertà. Formativo in quanto intende fornire ai giovani, cittadini di oggi e di domani gli strumenti che sono alla base per comprendere funzioni, struttura e chiavi di interpretazione delle leggi ed essere cittadini consapevoli del contesto e del proprio ruolo sociale e istituzionale».