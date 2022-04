“To be part, take part”, ai giovani un invito a farsi avanti con nuove proposte

In arrivo una nuova opportunità rivolta ai giovani del territorio di Cinisello Balsamo per sostenerli nella realizzazione di idee: una call for ideas per presentare progetti creativi su tematiche quali transizione digitale, arte, cultura, sport, educazione finanziaria, mobilità dei giovani, turismo, ambiente, imprenditoria giovanile e artigianato digitale, a cui potranno candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

La proposta si inserisce nell’ambito del progetto “InFormAzione: to be part, take part!”, che ha visto i Comuni del Nord Milano unire le forze per valorizzare le politiche giovanili e favorire maggiori opportunità di crescita, anche con esperienze all’estero.

L’azione specifica, denominata “To be part, take part”, mira proprio a rendere protagonisti i giovani, attraverso la realizzazione di progetti rivolti alla comunità e realizzati da giovani.

Le iniziative saranno sostenute dai Comuni e da mentor selezionati dal progetto. I giovani potranno candidare le proprie idee dal 19 aprile 2022 all’1 giugno 2022.

Il bando e il form da compilare sono disponibili sul sito del Comune di Cinisello Balsamo.

L’obiettivo finale è promuovere almeno un’idea progettuale su ogni Comune del partenariato: Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Bresso, Comune di Cormano e Comune di Cusano Milanino.

Inoltre, a seguito del lancio, per tutti i candidati sarà possibile partecipare ad un workshop di approfondimento sulle opportunità di finanziamento per i giovani con specifico focus sul programma Erasmus + (youth initiatives, small scale partnership, progetti di solidarietà del corpo europeo di solidarietà, occasioni di formazione).

Il workshop ha lo scopo di motivare e stimolare le candidature e acquisire strumenti e conoscenze di base per la costruzione di una idea progettuale.

Il percorso di accompagnamento sarà curato dall’associazione Xsquì partner del progetto.

L'assessore alle politiche giovanili, cultura e sport Daniela Maggi spiega: «Come amministrazione stiamo sfruttando tutti gli strumenti a disposizione per offrire ai giovani sempre nuove opportunità di crescita e di valorizzazione dei loro talenti».

Poi aggiunge: «E lo facciamo mettendoci a servizio delle loro idee e della loro creatività, senza sostituirci a loro, ma al contrario incentivando il loro protagonismo nella comunità cittadina. Ai giovani la fantasia non manca. A tutti gli interessati l’invito a farsi avanti».