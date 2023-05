40 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, approvato il progetto

La giunta comunale di Cinisello Balsamo, in uno degli ultimi suoi atti prima delle elezioni, ha approvato l’elaborato cartografico per la realizzazione della rete di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi unitamente alla distribuzione sul territorio del servizio di car-sharing.

La proposta progettuale prende spunto e si ricollega al programma regionale che ha individuato azioni specifiche per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, tra cui rientrano le misure che favoriscono la mobilità elettrica.

Così il Comune di Cinisello Balsamo ha individuato una quarantina di postazioni sul territorio per la ricarica elettrica scelte tenendo conto degli interscambi con il trasporto pubblico locale, dei punti di interesse presenti nel territorio (presidi sanitari, impianti sportivi e altri poli attrattori) cercando nel contempo di garantire l'omogeneità delle infrastrutture all'interno dell'intero territorio.

Il Comune quindi darà seguito alla progettazione di sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano.

La decisione della giunta dà quindi il via libera agli uffici competenti nella definizione di tutti gli atti successivi e conseguenti, ovvero la predisposizione di apposita gara tramite manifestazione di interesse e le pubblicazioni di rito.