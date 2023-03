La moda sfila lungo la scalinata e nelle sale di Villa Ghirlanda Silva

Moda e tradizione si incontrano nella cornice della "Festa degli Uffizi".

Sabato 4 marzo, alle 18, Villa Ghirlanda Silva ospita la sfilata di moda “Montale fashion show: tradizione e innovazione", in collaborazione con l'istituto Eugenio Montale, Fondazione Mazzini e accademia PBS di Monza.

Tra la Sala degli Specchi, la scalinata e la Sala dei Paesaggi, sfileranno le collezioni ispirate agli abiti settecenteschi, ideate e realizzate dagli studenti del corso moda.

Veri e propri abiti-scultura sono l’espressione della creatività e della fantasia dei ragazzi, che dimostrano il proprio talento anche attraverso altre collezioni, che richiamano ora i colori, ora le forme di culture diverse, ma anche abiti da sposa, da sera e abiti casual, vivaci e allegri proprio come i giovani che li hanno realizzati.

L'assessore all’istruzione, formazione e lavoro Maria Gabriella Fumagalli spiega: «L'amministrazione è orgogliosa di aver contribuito a organizzare questa iniziativa, che da una parte offre alle scuole l'opportunità di far conoscere e apprezzare alla cittadinanza la qualità dei propri percorsi formativi, dall’altra permette agli studenti di essere protagonisti di un evento pubblico che dia loro l'opportunità di esprimersi e sperimentare la propria creatività e professionalità».

Sabato 4 marzo sarà anche l’occasione per inaugurare il progetto di valorizzazione delle corti e cortili storici della città attraverso targhe toponomastiche e un libretto di approfondimento con il racconto di ciascun luogo.

Alle 11 l’appuntamento presso la Cort del Vall in Piazza Gramsci 45 per Cinisello e alle 15, presso la Cort del Cairo di via Verdi 53 per Balsamo.

La Festa degli Uffizi prosegue domenica 5 marzo con le visite guidate teatralizzate in costume d’epoca in Villa Ghirlanda Silva, una conferenza dedicata alla vita di Giovanni Frova e i banchi della sagra in via Meani, vicino all’area feste dove per tutto il fine settimana saranno allestite le giostre.