Incidente sul Sempione a Rho, schianto tra due auto e traffico in tilt

Due auto devastate dall'impatto, traffico in tilt (sia verso Milano che in direzione Legnano) ma fortunatamente nessun ferito grave. Incidente all'incrocio tra il Sempione e via Lainate a Rho nella tarda mattinata di giovedì 1° dicembre.

Tutto è successo poco prima delle 13, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti - due donne di 52 e 81 anni e un 51enne - sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: tutti i feriti, estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco, sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde.

L'incidente è stato causato da una mancata precedenza, secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale di Rho intervenuti sul posto sia per rilievi sia per far defluire il traffico. A causa dello schianto, infatti, si sono formate code di oltre un chilometro sia in direzione del capoluogo lombardo che in direzione Legnano. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14.