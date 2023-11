Quante persone sono andate al Merlata Bloom in questi giorni

Continua a essere in tilt il traffico attorno a Merlata Bloom, il novo centro commerciale di Milano che ha aperto lo scorso 15 novembre. Il motivo? Il mall è stato preso d'assalto durante i primi giorni di apertura. Letteralmente.

In 12 giorni sono oltre 600mila le persone che hanno varcato la soglia del centro commerciale. Il fatto è stato reso noto dalla struttura attraverso una nota. Calcolatrice alla mano significa circa 50mila ingressi giornalieri. Tra gli obiettivi del mall c'è quello di arrivare a servire 3 milioni e 600mila clienti.

Nel frattempo la politica milanese è al lavoro per risolvere "in corsa" il disastro della viabilità. Durante il weekend son stati posizionati dei cartelli provvisori per portare il traffico automobilistico a convergere verso il centro commerciale utilizzando via Daimler, via Jona e l'ingresso dalla tangenziale, ma non via Pasolini. Il traffico merci, invece, è stato convogliato esclusivamente su via Jona con divieto di transito in via Daimler e via Pasolini ai mezzi oltre i 35 quintali (eccetto che per l'accesso ad altre strutture pre-esistenti). Il gestore del centro commerciale, infine, ha messo a disposizione addetti presso le intersezioni e i punti di accesso ai parcheggi, in modo da evitare lunghe code.

Per evitare la sosta selvaggia sono stati posizionati new jersey provvisori, che nelle prossime settimane saranno sostituiti da dissuasori in acciaio. Più in prospettiva si tracceranno le strisce blu e gialle per i residenti e verrà stipulata una convenzione dei parcheggi del centro commerciale per uso pubblico con regole che verranno concordate, mentre è già escluso che vengano realizzati nuovi parcheggi. Non solo, sono stati previsti servizi di guardie ecologiche volontarie, ausiliari Atm e polizia locale, per sanzionare la sosta vietata.