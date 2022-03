Il tir di medicinali dagli ospedali lombardi per gli ucraini

Dalla Lombardia sono partiti 5 bilici con farmaci, presidi e apparecchiature sanitare raccolte dagli ospedali lombardi, sia pubblici che privati, per il supporto alla popolazione ucraina. Lo sottolinea il presidente della Regione Attilio Fontana in una nota delle scorse ore.

"Sono molteplici anche le attività sul territorio di raccolta viveri e medicinali, spediti in Ucraina tramite associazioni, ONG e parrocchie. La Lombardia sta dando una grande dimostrazione di sensibilità e solidarietà davanti a una situazione sempre più drammatica per il popolo ucraino. Serve l’immediato cessate al fuoco", ha detto.

Come aiutare

Ma tante sono le possibilità per aiutare l'Ucraina in questo momento. Il comune ha attivato una cabina con la prefettura e il consolato per raccogliere le necessità e coordinare le accoglienze nei centri disponibili. L’amministrazione comunale sta ospitando le prime famiglie nei centri già attivi per l’emergenza abitativa e da questa sera sarà disponibile un centro dedicato presso un padiglione di Casa Jannacci, la Casa di accoglienza di viale Ortles 69.

Il comune sta inoltre attivando collaborazioni con il terzo settore per mettere insieme le disponibilità della città. Da subito Refugees Welcome Italia ha messo a disposizione la propria piattaforma per raccogliere l’offerta delle famiglie che vogliono ospitare i rifugiati nelle proprie case.

La Caritas Ambrosiana sta promuovendo la raccolta di disponibilità alloggiativa nella rete delle parrocchie di tutta la Diocesi di Milano: per segnalare una disponibilità è possibile scrivere all'indirizzo stranieri@caritasambrosiana.it.

Anche Emergency sta raccogliendo le disponibilità tra i propri volontari per metterle a disposizione dei servizi competenti. L’ufficio scolastico territoriale è disponibile a lavorare per supportare le famiglie dei minori ucraini arrivati a Milano in un percorso di inserimento scolastico: per segnalare la presenza di minori è possibile scrivere all'indirizzo usp.mi@istruzione.it.