Lotteria Italia 2020 2021: i biglietti vincenti di terza categoria, l'elenco completo

Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti vincenti 2020 2021 ha visto rinnovare il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, durante la puntata de "I soliti ignoti".

La Befana, dea bendata per una sera, ha baciato Pesaro, dove è stato venduto il primo premio da 5 milioni di euro. Per la prima volta dal 2006 tra i primi cinque premi non c'è stata una grande città. A comunicare tutti i biglietti vincenti è stata l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A Milano sono stati assegnati 9 premi di terza categoria: quattro nel capoluogo e altri cinque tra Lainate, San Zenone al Lambro, Gorgonzola, Assago e Nerviano.

I biglietti vincenti di terza categoria

I premi di terza categoria della Lotteria Italia 2020 2021 sono stati cento. Ecco serie e numero dei biglietti fortunati, che valgono 25mila euro:

M 159663 ADELFIA BA 25.000,00

B 159086 LAINATE MI 25.000,00

I 218661 FANO PU 25.000,00

I 366023 POLLEIN AO 25.000,00

C 272492 SAN ZENONE AL LAMBRO MI 25.000,00

E 111613 ROMA RM 25.000,00

I 298717 ROMA RM 25.000,00

L 143267 CAMPAGNA SA 25.000,00

G 297842 AVELLINO AV 25.000,00

G 403211 ROMA RM 25.000,00

A 234746 ANCONA AN 25.000,00

B 270200 CARRARA S. GIORGIO PD 25.000,00

A 275798 FELIZZANO AL 25.000,00

C 484438 TORINO TO 25.000,00

A 261970 SAN LORENZO RC 25.000,00

B 333182 ROVIGO RO 25.000,00

C 311257 FERRARA FE 25.000,00

B 425929 GRASSOBBIO BG 25.000,00

E 170643 SANGUINETTO VR 25.000,00

E 410691 PIACENZA PC 25.000,00

A 474184 PRATO PO 25.000,00

M 316769 GIOIA TAURO RC 25.000,00

L 101746 GRIGNO TN 25.000,00

C 065718 CHIETI CH 25.000,00

I 171075 BARI BA 25.000,00

A 037184 POTENZA PZ 25.000,00

M 130517 TORINO TO 25.000,00

L 115949 CAMPAGNA SA 25.000,00

B 491291 NAPOLI NA 25.000,00

F 271669 GALLIPOLI LE 25.000,00

L 254624 ROMA RM 25.000,00

G 489797 TREVISO TV 25.000,00

F 131398 LATINA LT 25.000,00

A 444918 BIELLA BI 25.000,00

C 179560 FIRENZE FI 25.000,00

A 073912 VIGNOLA MO 25.000,00

A 493362 BOLOGNA BO 25.000,00

G 029084 SAN NICOLA LA STRADA CE 25.000,00

E 254588 ATRIPALDA AV 25.000,00

F 404334 SALA CONSILINA SA 25.000,00

B 002818 SORRADILE OR 25.000,00

E 430774 NAPOLI NA 25.000,00

D 393708 GUIDONIA MONTECELIO RM 25.000,00

D 156599 CASALECCHIO DI RENO BO 25.000,00

C 385950 MONTEVIALE VI 25.000,00

D 063332 GENOVA GE 25.000,00

D 149549 URI SS 25.000,00

E 453982 ROMA RM 25.000,00

M 022077 ASIAGO VI 25.000,00

G 334987 PAVIA PV 25.000,00

C 479075 TERNI TR 25.000,00

M 118900 GALLICANO NEL LAZIO RM 25.000,00

G 346516 RIVA DEL GARDA TN 25.000,00

C 487181 GENOVA GE 25.000,00

D 034359 CHIETI CH 25.000,00

C 188034 RUVO DI PUGLIA BA 25.000,00

F 245030 FERNO VA 25.000,00

E 113478 VITERBO VT 25.000,00

I 319457 ROMA RM 25.000,00

L 164581 VALMONTONE RM 25.000,00

M 412019 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 25.000,00

C 148602 FIORENZUOLA D'ARDA PC 25.000,00

A 375159 QUARTO NA 25.000,00

A 418190 TRECASTELLI AN 25.000,00

G 021076 VAREDO MB 25.000,00

I 109460 GORGONZOLA MI 25.000,00

D 264635 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA FI 25.000,00

E 170992 MILANO MI 25.000,00

G 250912 PATTI ME 25.000,00

E 193500 PORTO RECANATI MC 25.000,00

D 260633 ORIA BR 25.000,00

C 165838 L AQUILA AQ 25.000,00

C 411760 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 25.000,00

F 160037 MILANO MI 25.000,00

E 032451 ASSAGO MILANO FIORI MI 25.000,00

F 416467 MILANO MI 25.000,00

B 336589 PINEROLO TO 25.000,00

L 107179 CASTELLAMONTE TO 25.000,00

E 445601 VILLARICCA NA 25.000,00

A 114576 ROMA RM 25.000,00

C 216365 CARPI MO 25.000,00

M 339462 VILLA DI BRIANO CE 25.000,00

L 219656 SALERNO SA 25.000,00

D 229974 FIANO TO 25.000,00

E 167706 NERVIANO MI 25.000,00

C 006531 MILANO MI 25.000,00

L 228727 CARAGLIO CN 25.000,00

E 416953 PARMA PR 25.000,00

D 126185 NAPOLI NA 25.000,00

M 307104 CARONNO VARESINO VA 25.000,00

M 287774 CALTANISSETTA CL 25.000,00

A 122722 TEANO CE 25.000,00

C 412078 ROMA RM 25.000,00

G 473977 VEZZANO LIGURE SP 25.000,00

F 348579 NOCERA INFERIORE SA 25.000,00

A 041949 COMACCHIO FE 25.000,00

I 109597 BOLOGNA BO 25.000,00

A 277834 COLOGNE BS 25.000,00

D 317723 PISA PI 25.000,00

L 303841 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ 25.000,00

Premi per 12,5 milioni di euro

Nell'edizione 2020 della Lotteria Italia sono stati assegnati 130 premi per un totale di 12,5 milioni di euro, stando ai calcoli forniti dall'agenzia di settore Agimeg.

Cinque sono stati prima fascia: il primo premio da 5 milioni di euro, uno da 2 milioni, uno da 1 milione, uno da mezzo milione e uno da 250 mila euro. Venticinque sono stati premi da 50 mila euro l'uno, di seconda categoria, e 100 premi da 25 mila euro ciascuno, di terza categoria.

Lo scorsa edizione invece i premi furono in totale 205 ed assegnarono complessivamente 16,1 milioni di euro.

Come incassare la vincita

Il biglietti vincenti devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” in viale del Campo Boario, 56/D, 00153 Roma.

Il biglietto può anche essere spedito all'Ufficio, a mezzo di raccomandata, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bollettino ufficiale dell'estrazione.

Milano tra le città con più biglietti venduti

Roma - secondo quanto segnalato da Agipro - è rimasta la provincia leader nella vendita della Lotteria Italia anche per l’edizione 2020, in calo però del 34,5% rispetto allo scorso anno. Confermato il podio delle province con le maggiori vendite: Milano è rimasta stabile al secondo posto con circa 319mila tagliandi, -41,4%, e Napoli è ancora terza con 202mila biglietti, in calo del 33,6%.

A livello regionale a comandare è stato il Lazio con 837.380 tagliandi - circa il 18% del dato nazionale di 4,6 milioni - anche se, rispetto all’anno scorso, si è registrato un calo del 36,8%. Segue a stretto giro la Lombardia, che si è attestata a quota 763mila, -33,4%, confermando anche in questo caso il secondo posto dello scorso anno. L’Emilia-Romagna, con 390mila tagliandi staccati, si è piazzata sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti alla Campania, che si è fermata a 387mila.