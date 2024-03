Come funziona la vasca anti esondazione del Seveso: video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A spiegare come funziona la vasca anti esondazione del Seveso al Parco Nord è l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. La vasca, attivata per la prima volta attorno alle 13 di domenica, è stata sufficiente per contenere l'ondata di piena del torrente. Ovviamente non è detto lo sia sempre, anche per questo sono in costruzioni altre vasche ancora più a monte, per prevenire le esondazioni quando la portata dell'acqua sarà maggiore.

La vasca può contenere fino a 250mila metri cubi d'acqua e una volta terminata l'emergenza si potrà procedere con lo svuotamento, attraverso pompe che convoglieranno tutta l'acqua nell’alveo del fiume Seveso, e con la successiva pulizia, fino a riempire nuovamente l'invaso con acqua di falda.



"Oggi per la prima volta abbiamo dimostrato che è possibile evitare l'esondazione del fiume Seveso – ha detto Marco Granelli assessore alla Sicurezza – e che i quartieri a nord Milano sono in sicurezza. Questa vasca è stata sufficiente perché subito dopo l'onda di piena ha smesso di piovere, ma se avesse continuato non sarebbe bastata. Abbiamo bisogno che la Regione Lombardia e Aipo completino il progetto approvato nel 2015 con le vasche di Lentate sul Seveso, di Senago, di Paderno e Varedo e con le aree golenali di Cantù. Un sistema complessivo che proteggerà in futuro dalle esondazioni del Seveso".