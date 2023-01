I migliori concerti da non perdere nel 2023

Quali saranno i migliori concerti a Milano nel 2023? Il nuovo anno è appena iniziato, e promette già tantissimi appuntamenti musicali con i grandi nomi del panorama nazionale ed internazionale.

Ecco allora tutti gli eventi imperdibili da mettere in agenda, divisi per location e aggiornati ogni mese.

Mediolanum Forum

Iniziamo da quello che è un vero tempio della musica, il Mediolanum Forum di Assago, che ogni anno ospita le più grandi star del mondo musicale

E' qui che, il 4 e 5 febbraio, si esibirà Michael Bublè. L'artista canadese torna a Milano per uno show unico, tra melodie swing, jazz e pop che contraddistinguono da sempre la sua musica.

Il 18 febbraio, invece, è la volta degli Aqua. La band di origine danese torna in Italia con un concerto imperdibile in un'unica data, in grado di far rivivere le emozioni di alcuni brani cult che hanno segnato l'adolescenza di gran parte dei suoi fan.

Arcimboldi

Il Teatro Arcimboldi apre la nuova stagione con il concerto di Achille Lauro, che torna a Milano per tre date imperdibili il 24 e 25 gebaio e il 14 febbraio.

Fabrique

Al Fabrique, cuore pulsante della musica elettronica di Milano, sabato 11 febbraio arriva Gabry Ponte, dj multiplatino e produttore nominato ai Grammy Awards.