Le spese di MM: un milione di euro per l'acqua del sindaco

Un milione di euro per i macchinari che 'inscatolano' l'acqua pubblica di Milano in brick. 500 euro al mese per noleggiare ognuna delle auto destinate al proprio personale. E molti contenziosi giuslavoristici con dipendenti o dirigenti. E' un 'j'accuse' quello lanciato da Marco Bestetti, consigliere comunale di Milano per Fratelli d'Italia (candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio), nei confronti di MM, la società del Comune di Milano che si occupa di lavori pubblici, gestione del servizio idrico, gestione delle case popolari e, forse, un domani, del verde pubblico cittadino. Bestetti ha presentato un'interrogazione a Palazzo Marino.

Cominciamo dall'inizio: secondo quanto risulta a Bestetti, dal 2015 ad oggi sarebbero insorti "numerosi contenziosi di natura giuslavoristica" tra MM e i suoi dipendenti o dirigenti. Cose che possono accadere ma che, in questo caso, sarebbero accadute spesso. Con i relativi costi legali e, se la società perde, altri oneri.

Ma lo stupore del consigliere aumenta per quanto riguarda il contratto di noleggio della flotta automobilistica con Arval Service Lease Italia: 500 euro al mese per ciascuna vettura, "ben superiore - scrive Bestetti nell'interrogazione - al prezzo di mercato e, addirittura, all'eventuale acquisto dei mezzi stessi, considerate le numerose proroghe del contratto intervenute rispetto ai 48 mesi inizialmente pattuiti" (500 x 48 fa comunque 24mila euro).

Problemi anche con il software utiilizzato per gestire i processi contabili aziendali e la bollettizzazione del servizio idrico, il Sap. "Risulta abbia causato e continui a causare - scrive Bestetti - diverse difficoltà ed errori tecnici, seguiti poi da onerosi interventi manutentivi e continui aggiornamenti".

Un milione per l'acqua del sindaco

Ed infine, l'acqua 'del sindaco', cioè quella del servizio idrico che, di solito, viene erogata nelle 'Case dell'acqua'. Ma nel 2022 è stata anche lanciata l'iniziativa di confezionarla in brick, tra l'altro un'iniziativa contestata da alcuni ambientalisti: mentre l'assessora al verde e ambiente Elena Grandi (di Europa Verde) partecipava all'inaugurazione dell'iniziativa, il capogruppo dello stesso partito in consiglio comunale Carlo Monguzzi scriveva nero su bianco di "non avere più parole".

L'acqua in brick sarebbe servita per distribuirla a manifestazioni all'aperto, come quelle sportive, dove non è possibile usare la borraccia, al posto delle 'classiche' bottigliette di plastica; ma anche per le mense scolastiche gestite da Milano Ristorazione e per alcuni uffici del Comune di Milano. Secondo quanto risulta a Bestetti, che chiede quante unità di prodotto siano state ad oggi confezionate e a chi siano state destinate, MM avrebbe speso un milione di euro, nel 2022, per l'acquisto dei macchinari industriali da collcoare a Baggio.